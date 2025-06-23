ذهبية وبرونزية للإمارات في بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو

أحرز منتخب الإمارات ميداليتين "ذهبية وبرونزية"، في منافسات البلياردو ضمن بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، التي تستضيفها مدينة طنجة المغربية وتختتم منافساتها اليوم.وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق محمود شريف، الذي توج بلقب مسابقة فردي 9 كرات للرجال، بعد فوزه في المباراة النهائية على السعودي خالد الغامدي، بنتيجة 11-3، فيما أحرز خالد الزرعوني، الميدالية البرونزية في مسابقة فردي الـ10 كرات.وفي منافسات الفرق بمسابقة الـ 10 كرات للبلياردو، فاز منتخب الإمارات خلال مرحلة المجموعات على منتخب الصومال بنتيجة 11-0، وتغلب على منتخب المغرب 11-4.وكان منتخب الإمارات للسنوكر قد حصد في وقت سابق 4 ميداليات ملونة ضمن نفس البطولة، بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية.