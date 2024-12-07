13.34 ثانية أفضل زمن في «دبي العالمية للموانع»

تواصل بطولة دبي العالمية للموانع 2024، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لسباقات الحواجز «FISO»، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي وسط منافسات قوية في مختلف الفئات.

وتصدر النتائج التأهيلية في اليوم الأول في بطولة دبي العالمية للموانع، عن فئة مسافة 2500 متر للرجال، الروسي ايجور بيلوسوف، بزمن 13 ثانية و34 جزءاً من الثانية، تلاه ريتشر دينك من الفلبين بزمن 13 ثانية و57 جزءاً من الثانية، وفي المركز الثالث جيس دي هير من هولندا بزمن 13 ثانية و57 جزءاً من الثانية.

وعلى صعيد فئة السيدات في مسافة 2500 متر، تصدرت اليسا بيتروف، من روسيا، بزمن 15 ثانية و21 جزءاً من الثانية، تلتها نيكول ميريكال من الولايات المتحدة الأمريكية بزمن 15 ثانية و22 جزءاً من الثانية، في حين جاءت في المركز الثالث تاتسينا بيكتسيرفا، من بيلا روسيا بزمن 16 ثانية و29 جزءاً من الثانية.

وحصل اشعياء توماس من الولايات المتحدة الأمريكية على أفضل زمن قياسي في فئة الـ 100 متر عن فئة الرجال، بزمن 25 ثانية، و002 جزءاً من الثانية، فيما حصلت بريشوس كابويا من الفلبين على أفضل زمن في فئة 100 متر لفئة السيدات، بزمن 34 ثانية و901 جزء من الثانية.

الجدير ذكره أن بطولة دبي العالمية للموانع يشارك فيها 1170 رياضياً من الأفضل عالمياً.