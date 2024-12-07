9 ميداليات آسيوية لمنتخب الإمارات للقوة البدنية

حصد لاعبو منتخب الإمارات للقوة البدنية 9 ميداليات ثمينة خلال مشاركته الحالية في بطولة آسيا المقامة في طشقند بأوزبكستان، وينظمها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، حيث حصل المنتخب على ذهبيتين و4 فضيات و3 برونزيات.

وواصل البطل العالمي فيصل الغيص الزعابي تحقيق الإنجازات محرزاً ذهبية ثمينة عندما فاز في منافسات البنش بريس لوزن 94 كيلوغراماً، وواصل البطل العالمي محمد الحميدي تميزه وفاز بذهبية الديدليفت لوزن 105 كيلوغرامات.

بدوره ثمن محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس بعثة المنتخب ، الإنجازات المتحققة ، مؤكداً أنها تترجم الدعم الكبير لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ومشيداً بجهود المدرب عبدالله المازمي.

وأضاف المري: إن منتخب الإمارات أصبح أحد أقوى منتخبات آسيا.