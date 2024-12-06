تواصل منافسات بطولة دبي العالمية للموانع

تواصل بطولة دبي العالمية للموانع 2024، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لسباقات الحواجز "FISO"، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي وسط منافسات قوية في مختلف الفئات.

وتصدر النتائج التأهيلية في اليوم الأول في بطولة دبي العالمية للموانع، عن فئة مسافة 2500 متر للرجال، الروسي ايجور بيلوسوف، تلاه ريتشر دينك من الفلبين، وفي المركز الثالث جيس دي هير من هولندا.

وعلى صعيد فئة السيدات في مسافة 2500 متر، تصدرت اليسا بيتروف، من روسيا، تلتها نيكول ميريكال من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين جاءت في المركز الثالث تاتسينا بيكتسيرفا، من بيلا روسيا.

وحصل اشعياء توماس من الولايات المتحدة الأمريكية على أفضل زمن قياسي في فئة الـ 100 متر عن فئة الرجال، بزمن 25 ثانية، و002 جزءاً من الثانية، فيما حصلت بريشوس كابويا من الفلبين على أفضل زمن في فئة 100 مترلفئة السيدات، بزمن 34 ثانية و901 جزءاً من الثانية.

الجدير بالذكر أن بطولة دبي العالمية للموانع يشارك فيها أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم والبالغ عددهم 1170 رياضياً، وتضم فئات فردية وجماعية إلى جانب الفئات الخاصة، والممثلة بالفرق الوطنية المتنافسة في فئات، 100 متر، و2.5 متر، و5 كيلومترات، ويصل مجموع الجوائز إلى 500 ألف درهم، فيما يتم تنظيم المنافسات بين حي دبي للتصميم، ونادي ضباط شرطة دبي بالجداف.