نهيان بن مبارك يشهد الاحتفال باليوم العالمي لليوغا بأبوظبي

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي الحادي عشر لليوغا، التي أقيمت في إطار «صيف أبوظبي الرياضي»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بتنظيم مشترك من مجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة أدنيك، وبالتعاون مع سفارة جمهورية الهند لدى الدولة تحت شعار هذا العام: «اليوغا من أجل أرض واحدة وصحة شاملة».

جمعت الفعالية أكثر من ألف مشارك من مختلف الجنسيات والثقافات، في مشهد يعكس روح الانفتاح والتعايش الذي يميز مجتمع دولة الإمارات.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث السنوي، مشيداً بالدور الذي تلعبه رياضة اليوغا في تعزيز التوازن بين العقل والجسد، وأكد عمق الروابط التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وقال معاليه: «يسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفاء باليوم العالمي لليوغا، الذي يجسد التزامنا المستمر تجاه هذه الممارسة العريقة التي تنبع من الحكمة الهندية، وتجد صداها بين شعوب العالم المحبة للخير والسلام، إن حضورنا المشترك هذا الصباح شهادة حية على عمق الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند والعلاقات الوثيقة التي تجمعهما بمجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والسياسة والثقافة والمجتمع».

وأضاف معاليه: «نحتفل اليوم في دولة الإمارات بقيم التعاطف والحوار والسلام والاحترام المتبادل، وهي القيم ذاتها التي تعززها رياضة اليوغا، والتي تسهم بدورها في بناء مجتمعات متماسكة تعي دور الفرد في علاقته بالمجتمع والبيئة».

ونوّه معاليه بالدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز رفاه الإنسان، وقال: «إن التزامنا بصحة وسعادة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، نابع من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويستمر اليوم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقود دولة الإمارات نحو مجتمع آمن ومزدهر ومنفتح، يرتكز على قيم الصحة والسعادة وتنمية الطاقات البشرية».

وأضاف معاليه أنه ليس من قبيل المصادفة أن يحظى هذا الاحتفال بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وأن يشارك فيه الطلبة والأسر، فذلك يعكس إيماننا العميق بأن رعاية العقول والأجساد منذ سن مبكرة تصنع مجتمعات قوية ومتراحمة.

وأثنى على مشاركة الطلبة وقال: «طلابنا قادة المستقبل يتعلمون اليوم دروساً تتجاوز حدود الفصول الدراسية، تركز على الانتماء والمشاركة والتأثير الإيجابي في المجتمع والعالم». وأضاف: «إن هذا اليوم العالمي مناسبة لنعبر عن امتناننا وشكرنا لا سيما لجمهورية الهند ودولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على مبادرته إطلاق هذا اليوم في عام 2014، ولكل من أسهم في تنظيم هذا الحدث، من معلمين وممارسين وقيادات مجتمعية، أنتم تسهمون في نشر التسامح وترسيخ السلام وتعزيز التفاهم بين الشعوب».

شهدت الفعالية حضور عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة من بينهم سنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند، وراموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة، وألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا، سفير جمهورية بيرو، وطارق أحمد، سفير جمهورية بنغلاديش، وإميلو بين جودوس سفير مملكة أسبانيا لدى الدّولة، وأندرس هانسن، سفير مملكة الدنمارك.

وحضر الحفل أيضاً عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وسعيد العاجل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360، وعبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، وسيف الراشدي، مدير إدارة التشريفات والعمليات في أدنيك، ولاعبة التنس العالمية الهندية سونيا ميرزا.