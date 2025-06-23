«ألعاب المستقبل 2025» نافذة أبوظبي إلى عالم التكنولوجيا والرياضة

تستعد أبوظبي لاستضافة دورة ألعاب المستقبل في شهر ديسمبر المقبل، بعدما تم اختيارها من قبل منظمة «فيجيتال إنترناشيونال» لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي، بما يؤكد مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار الرياضي والتقني.

وذكر الموقع الرسمي لمنظمة «فيجيتال إنترناشيونال» أن اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة النسخة المقبلة جاء بفضل رؤيتها الجريئة وبنيتها التحتية المتطورة، وملاعبها الفاخرة، والتي تعد المكان الأمثل للرياضة وتنظيم أكبر وأهم الفعاليات العالمية.

وأكدت المنظمة أن نسخة أبوظبي ستجمع خلال المنافسات التي تقام داخل مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أفضل الرياضيين في العالم على مدار 6 أيام من المنافسة الحماسية، وألعاب الفيديو التي تعتمد على التكنولوجيا، وأجواء ممتعة لجميع الحضور، من خلال مزج الرياضات الإلكترونية، والتحديات البدنية، بالإضافة إلى تجارب مختلفة للجماهير الحاضرة.

وأشارت المنظمة إلى أن «اسباير» الجهة الرسمية المنظمة للحدث، وبفضل سجلها الحافل ستتولى تنظيم النسخة المقبلة، ما يضمن تجربة مبتكرة وسلسة، بالإضافة إلى شركة «إثاره»، الشركة الرائدة في إدارة بعض أهم فعاليات أبوظبي، بخبرة عالمية المستوى لضمان سير الفعاليات بسلاسة على جميع المستويات.

وقال سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية إن استضافة العاصمة أبوظبي لهذا الحدث الفريد من نوعه تؤكد ريادتها في استقطاب كل ما هو جديد، خصوصاً فيما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهو ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأوضح: أن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية يعمل على إطلاق العديد من المبادرات النوعية في هذا الشأن، من خلال استقطاب آخر الابتكارات في عالم الرياضات الإلكترونية لتلبية الشغف المتزايد للاعبين ومحبي هذا النوع من الرياضات بشكل عام، حيث سيتم تطبيق نظام «الفيجيتال» من أجل تعزيز التفاعل بين اللاعبين، وتقديم تجربة رياضية شاملة، كما أن هناك خطة للاتحاد لنشر ثقافة «الفيجتال» في المدارس، تماشياً مع رؤية الدولة في هذا المجال.

من جهته قال نيس هات، الرئيس التنفيذي لشركة «فيچيتال انترناشونال»، إن اختيار أبوظبي لاستضافة دورة «ألعاب المستقبل 2025» يمثل نقطة تحول جديدة في المسيرة العالمية لهذا الحدث، ما يرسخ مكانة الإمارة، مركزاً رائداً للابتكار الرياضي والتكنولوجي، ويعكس الثقة في قدراتها لاستضافة فعاليات متكاملة وواسعة النطاق.

بدوره، أكد ستيفان تيمبانو الرئيس التنفيذي لـ «أسباير» - الذراع المعنية بتسريع الابتكار لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي- أهمية دعم دورة «ألعاب المستقبل 2025» في أبوظبي، المنصة العالمية التي تلتقي عليها الرياضة والتكنولوجيا والخيال.. منوهاً أن هذا النوع الناشئ من المنافسات الدولية تتزايد أهميته، إذ يمزج بين الرياضة التقليدية والتقنيات الرقمية.

وتابع: إن استضافة «ألعاب المستقبل 2025» في أبوظبي تعكس الالتزام برسم ملامح مستقبل الرياضة والتكنولوجيا، مع تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة الابتكار العالمية.

وكانت النسخة الافتتاحية من الحدث الذي أقيم في تركيا عام 2024 قد شهدت مشاركة أكثر من 2000 رياضي من 100 دولة، واستقطبت جمهوراً واسعاً تجاوز 300 ألف مشجع من مختلف أنحاء العالم.

وتعد «ألعاب المستقبل»، فعالية رياضية رقمية - بدنية «فيجيتال»، تجمع بين المنافسة الواقعية والتجربة الافتراضية، وتشمل مجموعة من الرياضات الهجينة، مثل كرة القدم والرماية الرقمية، إلى جانب مسابقات تقنية ورياضية تدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي.

ويتوقع أن تستقطب الدورة المقبلة آلاف الرياضيين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم، ضمن تجربة رياضية متكاملة تجمع بين الأداء البدني والتقنيات المتقدمة.