«خورفكان للمعاقين» يواصل استعداداته لفعاليات «عطلتنا غير»

يواصل نادي خورفكان للمعاقين استعداداته المكثفة لانطلاق فعاليات النسخة الجديدة من برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، والمقرر انطلاقها 30 يونيو الجاري، تحت إشراف اللجنة المنظمة برئاسة عبدالله محمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي. واستعرضت اللجنة المنظمة خلال اجتماعها الأخير الخطة التنفيذية التفصيلية للبرنامج، واعتمدت تشكيل اللجنة العليا واللجان الفرعية المعنية بتنفيذ كل الفعاليات والأنشطة المقررة لهذا الموسم، والتي تتضمن باقة واسعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية المصممة خصيصاً لتلائم احتياجات الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة، بما يعزز من مهاراتهم وقدراتهم في بيئة آمنة ومحفزة.

من جانبه، أكد عبدالله الطنيجي، أن خطة هذا الموسم جاءت شاملة ومتكاملة، مع التركيز على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الرياضية والاجتماعية في نفوس المشاركين، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي أبناءه من ذوي الإعاقة رعاية خاصة ضمن رؤيته السامية «عيالي وبحفظهم»، مشيراً إلى التزام النادي بكل معايير الصحة والسلامة بما يضمن بيئة آمنة وثرية بالخبرات والتجارب الإيجابية.