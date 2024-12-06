انطلاقة قوية لمنافسات «عالمية الموانع» في دبي

انطلقت في دبي، صباح أمس، بطولة دبي العالمية للموانع 2024، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لسباقات الحواجز «FISO»، بمشاركة عدد من الفرق العالمية وأفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم والبالغ عددهم 1170 رياضياً.

وتوزعت المنافسات التي تطبق معايير الهيئة الإدارية الدولية لرياضات الموانع، وتبلغ قيمة الجوائز فيها 500 ألف درهم، بين حي دبي للتصميم، ونادي ضباط شرطة دبي بالجداف.

وقال عبدالباسط علي، رئيس اللجنة التنظيمية العليا للبطولة، إن البطولة تعكس ريادة دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص في تنظيم كبرى الفعاليات والبطولات العالمية، خاصة وأن هذه البطولة الأولى من نوعها، تستقطب بتحدياتها ومُنافساتها لاعبين رياضيين من جميع دول العالم، للمشاركة والتحدي واختبار قدراتهم ، كما أنها فرصة فريدة للتميز وتحقيق إنجازات رياضية تخلد في تاريخهم. وأضاف أن البطولات الرياضية العالمية تعتبر منصة مثالية وفرصة نوعية لتقييم الأداء البدني والمهاري للاعبين، إذ تجمع أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم في منافسات تتطلب مستويات عالية من اللياقة البدنية والقدرة على التحمل، وتتجاوز أهمية هذه البطولات من كونها مجرد منافسات رياضية، لتصبح منصات لاختبار القدرات وتطوير المهارات وصولاً إلى بناء أجيال رياضية مُستدامة، والمُساهمة في تشكيل مستقبل الرياضة، وتعزيز القيم الرياضية في المجتمع.

وأوضح أن بطولة دبي العالمية للموانع، ستقام في كل من حي دبي للتصميم، ونادي ضباط شرطة دبي بالجداف، وفقاً لمعايير الهيئة الإدارية الدولية لرياضات الموانع العالمية «World Obstacle»، بما يضمن تجربة مثالية وممتعة لجميع المشاركين في سباقات 100 متر، و5 كيلومترات، و2.5 كيلومتر، و1.5 كيلومتر.

الجدير ذكره أن البطولة تضم فئات فردية وجماعية إلى جانب الفئات الخاصة، والممثلة بالفرق الوطنية المتنافسة في فئات، 100 متر، و2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، ويصل مجموع الجوائز إلى 500 ألف درهم.