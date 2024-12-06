تتويج الفائزين في «دولية أبوظبي للشطرنج»



فاز أحمد الرميثي والأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، بلقبي أفضل لاعب ولاعبة في البطولة الدولية المفتوحة للشطرنج، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية. وأقيمت البطولة، التي تضمنت منافسات الناشئين، أول من أمس، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53، بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، وتوج الفائزين بها إبراهيم محمد المرزوقي، عضو مجلس إدارة النادي. وتصدر الأستاذ الدولي الأوكراني آدم طوخاييف منافسات البطولة المفتوحة، وتوج الفلبيني شيان عبادو بلقب بطولة الناشئين لعمر 16 سنة فما دون. وحصد عبدالله الرميثي لقب أفضل لاعب في بطولة الناشئين، وفازت مريم القبيسي بجائزة أفضل لاعبة في الفئة نفسها.