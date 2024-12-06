108 مشاركين من 28 دولة في «دولية دبي للياقة البدنية»

كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة 12 من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية»، التي تنطلق منافساتها اليوم في نخلة جميرا وحي دبي للتصميم، وتختتم بعد غد في استاد سوق دبي الحرة للتنس، بمشاركة 108 لاعبين ولاعبات من 28 دولة.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وسعود الشامسي مدير البطولة.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها المالية 1.6 مليون درهم، عودة حاملة اللقب مرتين، البولندية كارين فري، التي تسعى لدخول التاريخ كأول رياضية تفوز باللقب ثلاث مرات متتالية، وعلى صعيد الرجال، يدخل كل من لوكا دوكيتش بطل بولندا، وموريتز فيبيغ المنافسة كأبرز المرشحين للفوز بلقب هذا العام، حيث يسعى كلاهما لتحقيق أول لقب لهما في بطولة دبي للياقة، بالإضافة إلى مشاركة الأبطال من الرجال والسيدات من ألمانيا ونيوزيلندا وإيطاليا.

إضافةً إلى المنافسات الفردية، تشهد بطولة هذا العام، تنظيم بطولة الخليج للياقة، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ستشارك فيها 6 فرق، يمثل كل فريق واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي، هي: الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، قطر، وعمان.

إشادة

وأشاد علي عمر بالتطور الذي سجلته البطولة على مدار 12 نسخة، حتى أصبحت واحدة من أفضل بطولات اللياقة البدنية في العالم، وقال: «شهدت البطولة تطوراً كبيراً وملحوظاً على مدار الأعوام السابقة، حتى أصبحت من أكبر البطولات على مستوى العالم، ويشارك فيها نخبة من أبرز الرياضيين المصنفين الأوائل في العالم من الرجال والسيدات، ونجاحها المتواصل ساهم في استحداث فئات جديدة، كما أن مشاركة رياضيين إماراتيين ضمن فرق محلية، يعطي البطولة زخماً أكثر، ونتمنى التوفيق للمشاركين، ونشكر كل الرعاة والداعمين الذين ساهموا معنا في إنجاح البطولة».

وقال سعود الشامسي: أشكر مجلس دبي الرياضي على الدعم والاهتمام الكبير لإنجاح البطولة، التي تعد من أبرز بطولات العالم في اللياقة البدنية، ويشارك في البطولة هذا العام 108 رياضيين، من بينهم 60 رياضياً من المحترفين، رجالاً ونساء، يشاركون في البطولة الدولية، و48 رياضياً من 6 دول خليجية، يشاركون في البطولة الخليجية، إن مشاركة نخبة الرياضيين من أعلى المستويات في العالم في البطولة، تعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية للياقة البدنية، حيث يشارك رياضيون من 28 دولة من جميع قارات العالم، من بينهم أبطال أستراليا ونيوزيلندا، والبرازيل، وروسيا، والولايات المتحدة وكندا، والمغرب، ومن جميع أنحاء أوروبا، يجتمع هؤلاء الرياضيون للتنافس على مدى يومين مليئين بالتحديات الجسدية والمنافسات المثيرة، في أجواء تحتفي بالإصرار والتميز الرياضي، وتتضمن البطولة الدولية مشاركة 30 من الرجال، و30 من السيدات، يتنافسون في دبي، على مجموع جوائز أكثر من 1.6 مليون درهم.

وأضاف: «نحرص في كل عام على إظهار معالم ووجهات دبي السياحية، لذلك يتم إقامة المنافسات في معلم جديد من معالم دبي السياحية، ففي السنوات الماضية، شهدنا أحداثاً استثنائية، مثل سباق برج خليفة، وسباقات الصحراء، والتزلج في سكي دبي، وذلك للتأكيد على روعة دبي وتنوعها الفريد، وهذا العام تبدأ البطولة اليوم مع فعالية خارجية خاصة، حيث يتم تنظيم المنافسات في أورا سكاي فيو، الذي يطل على نخلة جميرا».