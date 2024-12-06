«أبوظبي إكستريم» تنطلق اليوم في العين



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم (ADXC)، عن اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة النسخة الثامنة من البطولة والتي تنطلق اليوم في مدينة العين، بعد النجاح اللافت الذي حصدته البطولة في نسخها السابقة التي أقيمت في أبوظبي وباريس وبارلنيارو كامبوريو وريو دي جانيرو البرازيلية، ما يعكس سعي الجهات المنظمة إلى مواصلة هذا التألق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي انعقد في مدينة العين بحضور طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، وسعيد الظاهري، مدير إدارة التطوير الإقليمي في العين والظفرة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وعدد من اللاعبين المشاركين في البطولة.



وقال طارق البحري: «يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في هذا الحدث الكبير الذي يعكس التزامنا بمواصلة مسيرة التميز في رياضة الجوجيتسو والجرابلينج والفنون القتالية المختلطة. ونؤكد اكتمال الاستعدادات للنسخة الثامنة من بطولة أبوظبي إكستريم، التي ستقام في مدينة العين ».