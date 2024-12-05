منتخبنا يحصد ذهبية بطولة آسيا والباسيفيك لبولينغ الصم في كوالالمبور

حقق منتخب الإمارات الوطني للصم إنجازاً جديداً بانتزاع الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق ضمن بطولة آسيا والباسيفيك لبولينغ الصم، المقامة في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر الجاري. واحتل الفريق التايواني المركز الثاني، بينما جاء الفريق الماليزي في المركز الثالث. ويشارك في البطولة 30 دولة يمثلها أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين الصم في آسيا ومنطقة الباسيفيك يتنافسون في 20 مسابقة.

وتمكن منتخبنا الوطني من تقديم أداء مميز مكنه من التفوق على أبرز المنافسين في مسابقات الفرق، حيث فاز في الستة أشواط، ليؤكد بذلك جدارته وقدرته على انتزاع المركز الأول، ويأتي هذا الإنجاز تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 53، مما يزيد من قيمة هذا التتويج ويعكس تفاني رياضيينا في رفع راية الإمارات عالياً في مختلف المحافل الدولية. وقال عبدالله أهلي، رئيس الوفد ورئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم: الإنجاز دليل على الدعم الكبير الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم، ولا يزال أمام لاعبينا الكثير من النجاحات مستقبلاً.