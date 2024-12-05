منتخب الأثقال يشارك في «مونديال البحرين»

يغادر مساء اليوم المنتخب الوطني لرفع الأثقال إلى البحرين، للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، وتنطلق غداً وتستمر حتى 15 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة «أبيض الأثقال» لاعبي نادي أبوظبي عز الدين الغفير (109 كغم) الذي يخوض التحدي يوم 14 من الشهر الجاري، ومؤيد النجار (فوق 109 كغم) ويلعب في اليوم الأخير بجانب مي المدني (64 كغم) وتنافس في العاشر من هذا الشهر.

ويترأس البعثة شيخة الكعبي من اتحاد اللعبة، بجانب عبدالرحمن محمد وماهر قربي، مدربي المنتخب ونادي أبوظبي على التوالي، وخليفة الزعابي، مدير الخدمات المساندة بالنادي، وعمر شداد، سكرتير النادي.

وأكد ماهر قربي أن التحضيرات مكتملة لتقديم مستوى مشرف في هذه البطولة التي تمثل الظهور الأول للاعبين النجار والغفير، وهي الحدث الأكبر في اللعبة بعد الأولمبياد، مبيناً أن هدفهم تتويج هذه المشاركة بإنجاز جديد يواكب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53.

وقال القربي: الاستعدادات لهذه البطولة بدأت من 3 أشهر بمعسكر داخلي تخللته تدريبات صباحية ومسائية.