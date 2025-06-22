منتخب الرجبي يفوز على كوريا ويستعيد فرصة التأهل إلى المونديال

حقق منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً الفوز على منتخب كوريا بنتيجة 38 - 36 في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، والتي أقيمت بينهما بمدينة سيؤول، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 21-21، وبهذا الفوز يجدد منتخبنا الوطني فرصة التأهل للمونديال ويلتقي منتخبنا مع نظيره السيرلانكي في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات والتي ستقام بمدينة كولومبو، يوم 4 يوليو المقبل.

وأعرب محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد رئيس البعثة، عن سعادته بالفوز على المنتخب الكوري موجهاً الشكر إلى عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وإلى جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية على كل ما قدمه من مساندة ودعم ومؤازرة للمنتخب.

وأكد الزعابي أن هذا الفوز أثبت علو كعب منتخبنا على نظيره الكوري، خصوصاً أن منتخبنا سبق له الفوز على كوريا في دبي وخرجت الأوساط العالمية المهتمة باللعبة لتؤكد أن الفوز الإماراتي كان صدفة وأن منتخبنا استغل عامل الأرض ودرجة الحرارة إلا أن الفوز هذه المرة أكد أن منتخبنا تطور بشكل كبير وأنه يستحق تصنيفاً أعلى في الاتحاد الدولي للرجبي.

وأضاف أن حظوظ منتخبنا قائمة في التأهل المباشر للمونديال، وعلينا أن نركز في المباراة المقبلة ولا بد من الفوز بها وبعدها ننتظر بقية النتائج، وفي حالة عدم التأهل المباشر سيكون للمنتخب حظوظ في التأهل عبر الملحق، حيث سنواجه وصيف أفريقيا في التصفيات، والفائز يلعب في ملحق التصفيات الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل. ووجه رئيس البعثة الشكر إلى جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري على كل ما قدموه في المباراة .