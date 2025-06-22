انطلاق نهائيات دوري كرة القدم الإلكترونية بمشاركة واسعة من أندية الدولة

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية عن انطلاق نهائيات دوري كرة القدم الإلكترونية لموسم 2024 - 2025، في مدينة دبي للإنترنت بمشاركة واسعة من أبرز أندية الدولة، وبتنظيم من الاتحاد وبالتعاون مع شركة M7 Esports الإماراتية للرياضات الإلكترونية. ويشهد الحدث تنافساً حماسياً بين أندية العين، الوحدة، الجزيرة، الوصل، شباب الأهلي، عجمان، دبا الحصن، بني ياس، الحمرية، خورفكان، النصر، حتا وكلباء.

وقال سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية: «فخورون بإطلاق النسخة الثانية من دوري كرة القدم الإلكترونية، مما يعكس التقدم المستمر الذي يشهده قطاع الرياضات الإلكترونية في الإمارات»، وأضاف: «البطولة شهدت منافسات تمهيدية استمرت لأربعة أشهر، ما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي، ونسعى من خلال البطولة إلى ترسيخ ثقافة المنافسة الرقمية وتعزيز التكامل بين الرياضة التقليدية والإلكترونية، بما يواكب رؤية الدولة في دعم الشباب والمواهب الرياضية.

ويأتي تنظيم هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية وتعزيز حضور الأندية الإماراتية ضمن المشهد التنافسي الوطني، من خلال تمكين اللاعبين من التفاعل مع جماهيرهم في بيئة رقمية تنافسية. كما تعد البطولة محطة مهمة في تطوير سلسلة بطولات الأندية المحلية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتكريس مكانة الإمارات كمركز رائد للرياضات الرقمية في المنطقة».