الإمارات تشارك بالبطولة البرونزية للبادل في تايلاند

يشارك لاعبا منتخب الإمارات للبادل، محمد وفارس الجناحي، في جولة البطولة البرونزية للرجال، التي ينظمها الاتحاد الدولي للبادل في مدينة بوكيت التايلاندية، التي انطلقت أمس وتختتم بعد غدٍ، ضمن نخبة من اللاعبين الدوليين أصحاب التصنيفات المتقدمة.

وتعد هذه البطولة واحدة من جولات الاتحاد الدولي.

ويشارك في البطولة 32 فريقاً، منهم 26 تأهلوا مباشرة، واثنان ببطاقات دعوة، إلى جانب 4 فرق تأهلت عبر التصفيات.

وأكد الشقيقان محمد وفارس الجناحي أن مشاركتهما تأتي بدعم من اتحاد الإمارات للبادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في إطار حرص الاتحاد على تطوير مهارات اللاعبين، والارتقاء بمستوى اللعبة .