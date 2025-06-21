«السماوي» يحلق في سماء الطائرة بثلاثية تاريخية

شباب الوصل يحصد ثنائية الدوري والكأس.. ولقب بطل دوري طائرة السيدات من نصيب فريق الجامعة الأمريكية بدبي

حلق بني ياس في سماء الكرة الطائرة في موسم 2024 - 2025، بعد حصوله على 3 ألقاب تاريخية من 4 بطولات للرجال، بتتويجه بطلاً للدوري العام للمرة الخامسة بعد مواسم 2013 - 2014، 2014 - 2015، 2017 - 2018، و2022 - 2023، وبطلاً لكأس الاتحاد للمرة الرابعة بعد مواسم 2013 - 2014، 2014 - 2015، و2016 - 2017، وبطلاً لكأس السوبر للمرة الثالثة بعد موسمي 2015 - 2016، و2022 - 2023، واقتنص منه النصر لقباً وحيداً بفوزه بكأس الإمارات للمرة السابعة في تاريخه بعد مواسم 2003 - 2004، 2004 - 2005، 2005 - 2006، 2007 - 2008، 2016 - 2017، و2021 - 2022.

وتمكن «السماوي» من حسم درع الدوري العام للرجال الذي أقيمت نسخته الأولى موسم 1974 - 1975، بعد مشوار طويل اجتاز من خلاله مشوار المسابقة الشاق والطويل تنافس خلاله 9 أندية على اللقب، بصدارة الترتيب بتحقيق 15 انتصاراً بعد 16 مباراة موزعة على دورين، وجمع 45 نقطة، ليصعد للعب على اللقب من خلال دورة «البلاي أوف»، التي يتأهل إليها الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأوائل في الدوري، ونال اللقب بعد تغلبه على النصر في مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي بنتيجتي 3 - 2 و3 - 1 بالترتيب، وعاد وحسم لقب كأس الاتحاد الذي أقيمت نسخته الأولى موسم 1988 - 1989، على حساب النصر أيضاً، بالفوز في المباراة الفاصلة للدور النهائي بنتيجة 3 - 0، بعد أن تبادلا الفوز ذهاباً بفوز النصر 3 - 0، وإياباً بفوز بني ياس 3 - 1.

أما اللقب الثالث وهو كأس السوبر الذي أقيمت نسخته الأولى موسم 2012 - 2013، فحققه بني ياس بعدما انتزع صدارة ترتيب مجموعة الدور النهائي الذي أقيم بنظام دورة مجمعة، ودور من دور واحد، حيث حقق «السماوي» الفوز في مباراتين وجمع 7 نقاط، ليتوج بطلاً بفارق نقطتين عن كل من الجزيرة وشباب الأهلي في المركزين الثاني والثالث، فيما حل النصر في المركز الرابع الأخير دون أي انتصار وبنقطة واحدة،، وضمت قائمة «السماوي» اللاعبين حسن العطاس قائد الفريق، محمد عبد العزيز، راشد أيوب، محمد يوسف علي، محمد صالح طويرد، أنطون قافارينا، سالم جوهر هلال، عبد الله محمد بامعبد، جان بروليك، عبد الله علي سيف، مبارك سلطان، نيكولاس مارسيلو مندز، ايجور بوجاكف، وخالد أحمد إبراهيم حمزة.

تعويض

ولكن «العميد» عوض إخفاقه بـ«مسك الختام» عندما حقق لقب كأس الإمارات الذي أقيمت نسخته الأولى موسم 1979 - 1980، بالفوز على حتا 3 - 0، في المباراة النهائية للبطولة، ومثل النصر في تلك المباراة اللاعبين عدنان إبراهيم علي قائد الفريق، عمير عبد الله خميس، محمد نعيم جمعة، سيدرك بيتونا، خميس عمر سالم، محمد عباس سليمان، تيري جاجسزيوسكي، عامر غلام حسن، غابرييل خوسيه دا سيلفا، ميشال فيدريزين محمد حسين صالح، إيليا كوفالوف، علي محمد صالح، وحمدان غانم سليمان.

وبالنسبة لبقية مسابقات الموسم، تمكن الوصل من تحقيق ثنائية الشباب بالفوز بلقبي الدوري والكأس، كما نال لقب دوري الأشبال (أ)، فيما توج عجمان بطلاً لدوري الناشئين، وشباب الأهلي بطلاً لكأس الفئة العمرية نفسها، وحصد النجوم الواعدة في كلباء 3 ألقاب، وتضمنت الفوز بكأس الأشبال (أ)، وبطولتي الدوري وكأس الأشبال (ب)، وذهب لقب بطل دوري الكرة الطائرة للسيدات في موسم 2024 - 2025، إلى فريق الجامعة الأمريكية بدبي، بعد منافسة شرسة وقوية، والفوز في المباراة الفاصلة للدور النهائي على فريق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بنتيجة 3 - 1، بعدما تبادل الفريقين الفوز بنتيجة واحدة 3 - 0 في مباراتي الذهاب والإياب.

وتجدر الإشارة إلى أن فريقي بني ياس والجزيرة، مثلا الدولة بالموسم المنتهي، في النسخة 43 من البطولة العربية للكرة الطائرة للرجال في العاصمة القطرية الدوحة خلال يناير 2025، بمشاركة 15 نادياً، مثلت 10 دول، وودع الجزيرة البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته من الزمالك المصري 0 - 3، ونجح «فخر أبوظبي» بالوصول لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف قطر القطري المتصدر ومستضيف البطولة، بعدما حصد 6 نقاط بالفوز في الجولة الأولى أمام برقان الكويتي 3 - 2، وفي الثانية أمام غزة الفلسطيني 3 - 0، قبل أن يخسر مباراة الجولة الثالثة أمام قطر 0 - 3، وأنهى مشواره في المركز الثامن في البطولة العربية، بعد خسارته مرة ثانية أمام قطر 2 - 3، في مباريات تحديد المراكز، بينما أنهى بني ياس مشواره في المركز 11 للبطولة، بالفوز على برقان 3 - 1.