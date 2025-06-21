عبدالله الشرقي: التنظيم المبهر لـ «آسيوية بناء الأجسام» بروفة مثالية للمونديال

أشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بفوز المنتخب الوطني لبناء الأجسام بالمركز الأول في الترتيب العام في فئتي الرجال والماسترز خلال بطولة آسيا التي اختتمت في إمارة عجمان، ووصفه بالإنجاز الدولي المبهر، خصوصاً أنه يتحقق لأول مرة في تاريخ رياضة بناء الأجسام الإماراتية، مؤكداً أن النجاح المبهر في تنظيم بطولة آسيا بروفة مثالية تسبق استضافة عجمان لبطولة العالم المقبلة في مونديال مرتقب.

وأهدى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الإنجازات المتحققة للقيادة الرشيدة وللأسرة الرياضية الإماراتية.

وأكد أن رعاية ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ساهم في نجاح البطولة وتميزها لتصبح إحدى أفضل البطولات التي تم تنظيمها في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن دائرة التنمية السياحية في عجمان برئاسة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أبدعت في التنظيم وتوفير عناصر النجاح بالتعاون مع الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، متمنياً للجنة العليا المنظمة للبطولة مواصلة النجاح خلال الاستضافة المقبلة لبطولة العالم التي ستقام في العام المقبل.

وكان لاعبو منتخب الإمارات قد تمكنوا من حصاد 28 ميدالية ملونة توزعت على 8 ذهبيات، و10 فضيات، و10 برونزيات.

وأكد الشيخ عبدالله الشرقي أن الجهود ستنصب بشكل كبير للحفاظ على إنجاز المنتخب وتعزيزه مستقبلاً، عملاً بالاستدامة الرياضية، مثمناً جهود أعضاء مجلس الإدارة ولجان الاتحاد والمدربين واللاعبين الفنية والإدارية التي بذلوها للوصول للمركز الأول.