عبدالله الشرقي: التنظيم المبهر لـ «آسيوية بناء الأجسام» بروفة مثالية للمونديال

وأكد أن رعاية ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ساهم في نجاح البطولة وتميزها لتصبح إحدى أفضل البطولات التي تم تنظيمها في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن دائرة التنمية السياحية في عجمان برئاسة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أبدعت في التنظيم وتوفير عناصر النجاح بالتعاون مع الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، متمنياً للجنة العليا المنظمة للبطولة مواصلة النجاح خلال الاستضافة المقبلة لبطولة العالم التي ستقام في العام المقبل.
وكان لاعبو منتخب الإمارات قد تمكنوا من حصاد 28 ميدالية ملونة توزعت على 8 ذهبيات، و10 فضيات، و10 برونزيات.
وأكد الشيخ عبدالله الشرقي أن الجهود ستنصب بشكل كبير للحفاظ على إنجاز المنتخب وتعزيزه مستقبلاً، عملاً بالاستدامة الرياضية، مثمناً جهود أعضاء مجلس الإدارة ولجان الاتحاد والمدربين واللاعبين الفنية والإدارية التي بذلوها للوصول للمركز الأول.