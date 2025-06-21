شراكة بين «رابطة موانئ دبي العالمية للكريكيت» و«المجلس الكويتي»

أُقيمت مراسم التوقيع في مقر استاد دبي الدولي للكريكيت بمدينة دبي الرياضية، بحضور خالد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة ILT20، ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت، وحيدر فرمان، رئيس مجلس الكويت للكريكيت، وديفيد وايت، الرئيس التنفيذي لبطولة موانئ دبي العالمية، وساجد أشرف، المدير العام للكريكيت بالكويت، ومبشر عثمان، رئيس رابطة موانئ دبي للكريكيت.
وأضاف: الكويت وبقية دول الخليج كيان واحد ومهم، نسعى لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة به. وقال: «هدفنا من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت تنمية وتطوير اللعبة ليس على مستوى الإمارات والكويت فقط بل على مستوى المنطقة».
وأضاف تُعد هذه الشراكة ركيزة أساسية لرؤية الدور الأوسع لنمو وتطوير لعبة الكريكيت، لاستيعاب أكبر عدد من من ممارسي اللعبة من المواطنين والمقيمين من أبناء الجالية الآسيوية.
وقال بموجب الاتفاقية، ستُقام بطولة محلية في الكويت قريباً، لإتاحة الفرصة للاعبين الكويتيين لاختيار الأفضل للمشاركة في بطولة موانئ دبي العالمية بالكويت، والتي تبدأ الكويت في تنظيمها قريباً».