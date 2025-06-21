شراكة بين «رابطة موانئ دبي العالمية للكريكيت» و«المجلس الكويتي»

أبرمت رابطة موانئ دبي العالمية للكريكيت (ILT20) اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس الكريكيت بدولة الكويت، تهدف إلى تطوير اللعبة في الكويت، وتنظيم عدد من البطولات بالتعاون مع موانئ دبي العالمية (ILT20)، والتي تقام على غرار بطولات موانئ دبي التي تنظم بالإمارات، والتي تدخل عامها الرابع آواخر العام الجاري.

أُقيمت مراسم التوقيع في مقر استاد دبي الدولي للكريكيت بمدينة دبي الرياضية، بحضور خالد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة ILT20، ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت، وحيدر فرمان، رئيس مجلس الكويت للكريكيت، وديفيد وايت، الرئيس التنفيذي لبطولة موانئ دبي العالمية، وساجد أشرف، المدير العام للكريكيت بالكويت، ومبشر عثمان، رئيس رابطة موانئ دبي للكريكيت.

وأكد خالد الزرعوني سعادته الكبيرة بالشراكة واعتبرها خطوة مهمة للتعاون وتطوير رياضة الكريكيت بدولة الكويت.

وأضاف: الكويت وبقية دول الخليج كيان واحد ومهم، نسعى لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة به. وقال: «هدفنا من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت تنمية وتطوير اللعبة ليس على مستوى الإمارات والكويت فقط بل على مستوى المنطقة».

وقال حيدر فرمان: «يشرفنا توقيع هذه الاتفاقية رسمياً مع مجلس الإمارات للكريكيت لتعزيز مصالحنا المشتركة في نشر اللعبة على المستوى الخليجي، والتحضير لتنظيم بطولة موانئ دبي في الكويت، وبكل دول المنطقة».

وأضاف تُعد هذه الشراكة ركيزة أساسية لرؤية الدور الأوسع لنمو وتطوير لعبة الكريكيت، لاستيعاب أكبر عدد من من ممارسي اللعبة من المواطنين والمقيمين من أبناء الجالية الآسيوية.

وقال ديفيد وايت: «أود أن أهنئ الكويت على رؤيتهم الثاقبة التي أثمرت عن هذا التحالف المميز الذي سيكون له مردود إيجابي قريباً». وأضاف: «تمثل الاتفاقية رؤية طويلة المدى في تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، في كل دول منطقة الخليج».

وقال بموجب الاتفاقية، ستُقام بطولة محلية في الكويت قريباً، لإتاحة الفرصة للاعبين الكويتيين لاختيار الأفضل للمشاركة في بطولة موانئ دبي العالمية بالكويت، والتي تبدأ الكويت في تنظيمها قريباً».