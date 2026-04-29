200 دراج في ختام «سباق المواهب الشابة» 2026



اختتمت بطولة اكتشاف المواهب 2026 «سباق المواهب الشابة»، بمشاركة أكثر من 200 دراج، وسط حضور رسمي، تقدمه الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إلى جانب المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات.



وشهدت البطولة أجواء تنافسية مميزة، عكست حجم الإقبال على رياضة الدراجات، حيث جاءت ضمن فعاليات البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب، الذي يهدف إلى استقطاب الدراجين الواعدين، وتطوير مهاراتهم، ضمن بيئة رياضية احترافية تسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في مختلف المحافل.



وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «إن هذه البطولات تجسد رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالمواهب الرياضية، من خلال اكتشافها مبكراً وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات».



وأضاف: «نحرص من خلال لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، وبالتعاون مع الاتحادات والجهات الرياضية، على دعم البرامج النوعية، التي تمنح الشباب الفرصة لإبراز قدراتهم، والانضمام إلى منظومة رياضية متكاملة».



وتابع: «ما شهدناه من مستويات مميزة في هذه البطولة يؤكد نجاح هذه المبادرات، ويعكس الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها المواهب الوطنية في رياضة الدراجات».



وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قاعدة رياضة الدراجات في الدولة، من خلال توفير منصة تنافسية، تركز على اكتشاف المواهب وصقلها، وليس فقط النتائج، بما يتماشى مع توجهات تطوير الرياضة على المدى الطويل.



وفي ختام الحدث تم تتويج الفائزين بالميداليات والجوائز التقديرية، إلى جانب اختيار عدد من الدراجين المتميزين، للانضمام إلى برامج رعاية وتطوير المواهب، دعماً لمسيرتهم نحو الاحتراف.