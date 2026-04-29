تورينتي.. «الكائن الفضائي» يتأهب للموسم الوداعي بطموح تكرار التفوق مع «فيكتوري»



سلط موقع H2O التابعة للهيئة الدولية المنظمة لمنافسات بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، الضوء، على متسابق فريق «فيكتوري»، شون تورينتي، الذي يستعد لخوض الموسم الوداعي بعد إعلانه الاعتزال في نهاية موسم 2026، الذي ينطلق من بوابة جائزة إقليم سردينيا الكبرى في مدينة كالياري في إيطاليا، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو المقبل، ويشهد إقامة 7 محطات رئيسية في 5 دول.



وتوّج الأمريكي شون تورينتي، بلقب بطولة العالم للسائقين للمرة الرابعة في مسيرته في الموسم الماضي، وذلك عندما قاد رفقة زميله أليك ويكستروم فريق فيكتوري للتتويج للمرة الأولى في تاريخه بلقب بطولة العالم للفرق.



ووصف الموقع الدولي، تورينتي، بالأسطورة، وهو الذي يلقب بـ«الكائن الفضائي»، نظراً لأدائه الاستثنائي الذي بدا وكأنه من كوكب آخر، علماً أنه قد لوح بالفعل بالاعتزال عقب حادث مروع في السباق الأخير من موسم 2023، وأجبرته الإصابات التي تعرض لها في ذلك الحادث على الغياب عن موسم 2024 التالي، وقال تورينتي عن الواقعة: «كان الاصطدام مدمراً، ولفترة لم أكن واثقاً إن كنت سأتسابق مجدداً».



لكن تورينتي عاد إلى السباقات بالفعل، وبأسلوب مذهل، حيث تألق في موسم 2025 مع فريق فيكتوري، واضعاً نصب عينيه هدفاً واحداً: الفوز بلقب عالمي رابع في مسيرته. وبعد أن حقق هذا الإنجاز، يسعى تورينتي الآن إلى لقب أخير، وهو اللقب الذي إن أحرزه سيرفع رصيده إلى خمسة ألقاب عالمية، ليصبح ثاني أكثر السائقين تتويجاً في التاريخ، خلف جيدو كابيليني صاحب الألقاب العشرة.



ومع حسم قراره بشكل نهائي، يتطلع تورينتي إلى الاستمتاع بـ«رقصة الوداع الأخيرة» في هذه الرياضة، وأضاف قائلاً: «سيكون موسم 2026 لفة الشرف الأخيرة في مسيرتي وفرصة أخيرة لمقارعة الأفضل؛ وفرصة أخيرة لارتداء ألوان فريق فيكتوري بكل فخر؛ وفرصة أخيرة لأعيش الأجواء الاستثنائية التي تميز بطولة العالم للفورمولا وان للزوارق السريعة.



وأشاد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بما قدمه شون تورينتي خلال الفترة التي قضاها في صفوف فريق فيكتوري، والتي كان خلالها مثالاً على الالتزام والعزيمة والتفوق، وقال: وضعنا كامل ثقتنا في تورينتي بعد عودته من الإصابة، وأثبت أنه على قدر التحدي عندما حقق الفوز بلقب بطولة العالم وقاد الفريق للتفوق في الموسم الماضي، ونتطلع أن ننجح معاً بتكرار هذا الأمر في هذا الموسم، حيث يبدو تورينتي في قمة تركيزه في محاولته للخروج من الباب الكبير لمنافسات الفورمولا 1 للزوارق السريعة في موسمه الأخير.