«التزلج الإماراتي» يرفع علم الدولة على قمة الألب الفرنسية

تمكن أبطال الفريق الوطني للتزلج من الوصول إلى قمة جبال الألب الفرنسية في منتجع فالتورانس، التي ترتفع نحو 3230 متراً عن مستوى سطح البحر، ورفع علم الإمارات عالياً وخفاقاً عليها، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن مبادرة المواهب الوطنية للتزلج، التي تُنظمها أكاديمية متزلجي الإمارات.ومنذ ديسمبر 2014، أصبح هذا التقليد راسخاً لدى أبطال الفريق الوطني للتزلج، حيث كانت المهمة الأولى هي رفع علم الإمارات فوق قمة سولدن بالنمسا، في إنجاز يعكس قدرة الرياضيين الإماراتيين على تحقيق التميز في بيئات مختلفة وتضاريس صعبة، والروح الوطنية لديهم والتزامهم برفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.