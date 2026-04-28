7 منافسات لمنتخب ألعاب القوى في البطولة العربية بتونس



يشارك منتخبنا الوطني لألعاب القوى غداً وبعد غد، يومي الأربعاء والخميس، في 7 منافسات ضمن اليومين الثالث والختامي بالبطولة العربية الـ21 للشباب والشابات تحت 20 عاماً، المقامة حالياً في تونس حتى 30 أبريل الحالي.



وأكد علي غزوان، مدير منتخبنا الوطني، أن المنافسات المقررة تتضمن سباق 200 متر لفئتي الشباب والشابات، وإطاحة المطرقة لفئتي الشباب والشابات أيضاً، والتتابع 4 في 100 متر للشباب والشابات، ورمي الرمح والقفز بالزانة لفئة الشابات.



وأثنى على أداء اللاعبة سمر صالح في منافسات الوثب العالي أمس، واقترابها من الفوز بالميدالية البرونزية لمسافة 1.55 سم، ونوه إلى المستويات المتطورة لكافة أفراد المنتخب في البطولة، بما يؤكد القاعدة الصلبة من العناصر المؤهلة من مواليد 2010، لا سيما أنهم يتنافسون مع مشاركين ومشاركات مواليد 2007.