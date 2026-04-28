ضمن حملة «فخورين بالإمارات».. شرطة دبي تحتفي بعلم الإمارات مع طلبة مدرسة المواكب



ضمن حملة «فخورين بالإمارات»، نظمت إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، فعالية للاحتفاء بعلم الدولة، لطلبة مدرسة المواكب في الخوانيج، في أجواء وطنية مميزة عكست روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.



وأكد العقيد خالد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ بشرطة دبي، الذي حضر الفعالية، أهمية ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الأجيال، مشيداً بمحتويات الفعالية.

وتضمنت الفعالية تقديم عرض للفرقة الموسيقية لشرطة دبي، إلى جانب حضور الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال «المنقذ خالد» و«الشرطية آمنة»، ما أسهم في إدخال البهجة في نفوس الطلبة.



كما شهدت الفعالية تنظيم مرسم للأطفال أتاح لهم التعبير عن حبهم للوطن من خلال الفن، إضافة إلى مبادرة بصمة الأطفال على خريطة الدولة باستخدام ألوان علم الإمارات، في لوحة جسدت روح الوحدة والانتماء.



وشملت الفعالية توزيع أعلام الدولة والهدايا على الأطفال والحضور، إضافة إلى تكريم إدارة البحث والإنقاذ لمدرسة المواكب في الخوانيج ومجلس الروح الإيجابية، ثم التقاط الصور التذكارية.