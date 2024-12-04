المنتخب التشيكي يخطف صدارة «عالمية دبي للمظلات»

خطف المنتخب التشيكي الصدارة من منتخبنا الوطني (أ) في مسابقة دقة الهدف في الجولة قبل الأخيرة من منافسات بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات، والتي تقام حالياً بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53.

وجاء منتخبنا في المركز الثاني «مؤقتاً» بفارق سنتيمتر واحد، بينما حل في المركز الثالث المنتخب الإيطالي محققاً 22 سم، ثم منتخب النمسا رابعاً برصيد 22 سم أيضاً، ثم منتخب المجر برصيد 32 سم، ثم منتخب الإمارات (ب) سادساً برصيد 37 سم، ثم منتخب ألمانيا برصيد 38 سم.

أما على صعيد الفرق لمسابقة التزحلق على الماء ذهبت الصدارة إلى المنتخب الأمريكي، وتلاه منتخب الإمارات، ثم منتخبات فرنسا والنمسا وإيطاليا، وعلى الصعيد الفردي فلا يزال نجما منتخبنا عبد الباري قبيسي ومحمد السويدي في دائرة المنافسة.

وكانت المنافسات قد أجريت أمس في طقس أكثر من رائع وتفوق القافزون على أنفسهم وسعى كل منهم إلى الانفراد بالصدارة.

من جانب آخر حرص السفير رشيد سيساي سفير جمهورية سيراليون لدى الدولة والممثل الدائم لـ «أيرينا»، على تلبية دعوة اللجنة المنظمة لزيارة البطولة، وكان في استقباله يوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا، ومحمد يوسف نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد الله مراد رئيس لجنة الإعداد.

وقد أبدى سيساي سعادته البالغة بما شاهده خلال المتابعة الميدانية للحدث ولأول مرة، مشيراً إلى أن البطولة تثير الإعجاب، متمنياً أن يجد مشاركة أفريقية أوسع في البطولة المقبلة وفي كل الأحداث الرياضية بدولة الإمارات، وأن يشارك منتخب بلاده سيراليون في هذه الأحداث وبفاعلية، متمنياً للبطولة النجاح وللمنظمين والمشاركين التوفيق.