بالزي الوطني مهدياً الانجاز للإمارات.. الهندي صادق يدخل «جينيس» من ماراثون لندن «فيديو»

في مشهد يجسد عمق التلاحم بين دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سطّر المقيم الهندي صادق أحمد «35 عاماً» فصلاً جديداً من فصول الوفاء، بدخوله موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية خلال مشاركته في ماراثون لندن العالمي الذي أقيم يوم أمس الأحد .



ولم يكن إنجاز صادق أحمد رياضياً فحسب، بل كان رسالة حب وفخر للدولة التي احتضنته منذ أن كان رضيعاً بعمر عام واحد حيث خاض غمار السباق الممتد لمسافة 42.2 كيلومتراً مرتدياً الزي الإماراتي الكامل «الكندورة والغترة والعقال»، ليصبح أول عداء في العالم يحقق رقماً قياسياً بالركض بزي وطني رسمي من الرأس إلى القدم في ماراثون عالمي.



وسعى صادق أحمد من خلال هذا التحدي إلى إبراز الثقافة الإماراتية في المحافل الدولية، فعند وصوله إلى خط النهاية، رفع علم دولة الإمارات عالياً، وسط هتافات الإعجاب من الجماهير العالمية، ليؤكد روح التلاحم والانتماء التي يحملها لوطنه الثاني، ومضيفاً بذلك فصلاً جديداً لتمثيله المشرف للإمارات الذي بدأه سابقاً في ماراثون نيويورك 2025.



ويعد هذا الرقم القياسي تأكيداً جديداً على نجاح النموذج الإماراتي في دمج المقيمين وجعلهم سفراء للدولة في المحافل الدولية، حيث مثّل صادق علم الإمارات خير تمثيل، مثبتاً أن «البيت متوحد» بجميع من يعيش على أرضه، وأن طموح التميز لا يعرف المستحيل حين يقترن بحب الإمارات.



وفي تصريح له، أكد صادق أن هذا الإنجاز هو رد جميل بسيط للدولة التي عاش فيها 34 عاماً، مشيراً إلى أن المقيم في الإمارات يشعر بأنه إماراتي بحد ذاته بفضل روح التسامح والاحتواء التي تميز هذا الوطن المعطاء.