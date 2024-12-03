اتفاقيتان بين «مجموعة إم بي إم إي» و«سلوشنز» لتعزيز الرياضة والتكنولوجيا الرقمية في الإمارات



في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجالات الرياضة والتكنولوجيا الرقمية، وقعت مجموعة «إم بي إم إي» وشركة «سلوشنز» إحدى شركات «مبادلة»، اتفاقيتين، الأولى تستهدف دعم الرياضة والشباب وتعزيز حلول التكنولوجيا الرقمية بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق التميز في هذه القطاعات الحيوية، والاتفاقية الثانية تتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين مجموعة «إم بي إم إي» وشركة «سلوشنز» في مجال التكنولوجيا الرقمية، وستقوم المجموعة بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تستند إلى الذكاء الاصطناعي وتقنيات التحول الرقمي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية.

وقع الاتفاقيتين عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إم بي إم إي» وناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة سلوشنز، في احتفالية حضرها حميد الشمري، رئيس مجلس إدارة سلوشنز، وسعيد محمد سعيد البادي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي إم إي»، وتعتبر هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات في تحسين جودة الحياة من خلال تعزيز الرياضة والابتكار التكنولوجي.

من جهته، قال عبد الهادي محمد: نحن فخورون بهذه الشراكة التي تجمعنا مع سلوشنز، والتي تتيح لنا فرصة دعم الرياضة في الإمارات، هذه الشراكة ستسهم في تنمية القدرات الرياضية لشبابنا، مما يعزز من مكانة الإمارات في الساحة الرياضية الدولية ويواكب طموحات القيادة الرشيدة في أن تكون الدولة من بين الأفضل في الرياضة.

وقال ناصر النبهاني: من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نسعى إلى تحقيق تطور ملموس في مجال التكنولوجيا الرقمية لدعم رؤية دولة الإمارات في أن تصبح دولة رائدة في الابتكار ونحن واثقون أن هذه ستسهم في تسريع التحول الرقمي في العديد من النشاطات لدينا وتحسين بيئة الأعمال.

يذكر أن هذه الشراكات تُعد خطوة مهمة نحو دعم الابتكار في مجال الرياضة والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من أجل المضي قدماً نحو التميز والريادة.