100 طالب في منافسات التزلج بـ «ألعاب مدارس دبي»



أقامت أكاديمية متزلجي الإمارات، بالتعاون مع «سكي دبي» وتحت رعاية مجلس دبي الرياضي، حفل نهائي بطولة التزلج في «سكي دبي» بمول الإمارات، بحضور وكيل وزارة الرياضة، غانم مبارك الهاجري.



وشهدت البطولة، التي تم إدراجها للمرة الأولى ضمن منافسات «ألعاب مدارس دبي»، مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف مدارس دبي، في إطار الجهود المستمرة لدعم الرياضة المدرسية وتعزيز دور الأسرة في اكتشاف وصقل مهارات الأبناء.



وقال الهاجري: تجسد بطولة ألعاب مدارس دبي، نموذجاً حياً لتكامل الجهود المؤسسية للجهات الرياضية الاتحادية والمحلية في رعاية المواهب الرياضية منذ سن مبكرة، وتنسجم مع توجهات الدولة في عام الأسرة، من خلال تعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في اكتشاف قدرات الأبناء وصقل مهاراتهم، كما تنسجم مع رؤية وزارة الرياضة الراسخة لتعزيز الرياضة المدرسية بما يدعم عملية اكتشاف المواهب الرياضية في الدولة، للمساهمة في إعداد جيل رياضي واعد قادر على تمثيل الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.



كما توجه الهاجري بالشكر والتقدير إلى مجلس دبي الرياضي والقائمين عليه، على جهودهم المتميزة في دعم وتنظيم مثل هذه المبادرات والمشاريع والأنشطة الرياضية النوعية، التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرياضة الوطنية، وتعزز من منظومة اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في الدولة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل رياضي مستدام.



من جهته، أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن دعم مثل هذه البطولات يأتي ضمن استراتيجية تعزيز الرياضة المدرسية، مشيرًا إلى أن إدراج رياضة التزلج للمرة الأولى ضمن هذه البطولة يعكس توجهاتنا نحو تنويع الرياضات المدرسية وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة لاكتشاف مهارات غير تقليدية، بما يواكب تطور المشهد الرياضي في الدولة.



بدوره، أوضح محمد خادم مؤسس أكاديمية متزلجي الإمارات أن البطولة تشكل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الناشئة وتعزيز حضور الرياضات الشتوية في البيئة المدرسية، مشيرة إلى سعيها لتوفير بيئة محفزة تسهم في تطوير قدرات الطلبة وترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.



وفي السياق ذاته، عبّر فريد محمد صالح، رئيس مجلس إدارة روبين الوطنية للمعدات وأحد أولياء أمور الطلبة المشاركين، عن اعتزازه بمشاركة أبنائهم، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في بناء شخصية الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب آثارها الإيجابية على صحتهم البدنية والنفسية.



وقال محمد العتري، المدير التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه: نعتز باستضافة هذه البطولة التي تعكس التزامنا بدعم المبادرات الرياضية المجتمعية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للطلبة لاكتشاف مهاراتهم. إن إدراج رياضة التزلج ضمن البطولة للمرة الأولى يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة في الرياضات الشتوية.



الدورة الأكبر من نوعها



تعتبر النسخة السادسة من «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الأكبر من نوعها التي يشارك فيها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من 185 مدرسة في دبي، وتقام في إطار الجهود المبذولة لانتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناع الأبطال الرياضيين بالتعاون مع شركة إي إس أم الشريك التشغيلي للدورة وتحت رعاية شركة ميديا راعي اللقب للدورة.