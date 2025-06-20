«الشراع الحديث» يشارك في مونديال ألمانيا



يشارك منتخب الإمارات للشراع الحديث في بطولة العالم التي تستضيفها مدينة كيل الألمانية وتختتم 25 يونيو الجاري. ويخوض المنتخب الوطني البطولة ضمن فئة «إلكا6» رجال ممثلاً باللاعبين عثمان الحمادي «نادي أبوظبي للرياضات البحرية»، وسلطان العويس «نادي الحمرية».

وأكد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن هذه المشاركة تمثل فرصة قيمة للاحتكاك بمدارس عالمية متقدمة بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية، معرباً عن ثقته في قدرات لاعبي المنتخب الوطني في ظل امتلاك الخبرة والإمكانات، ما يؤهلهم لتمثيل الدولة خير تمثيل في هذا المحفل العالمي.