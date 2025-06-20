وزارة الرياضة تطلق «منصة لجنة المواهب»

أعلنت وزارة الرياضة عن إطلاق «منصة لجنة المواهب»، تحت مظلة لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بهدف تطوير منظومة رقمية متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في الدولة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في دبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية، رئيس اللجنة، وعدد من القيادات الرياضية والشركاء.

وتوفر المنصة مدخلاً رقمياً موحداً وأداة تحليل متقدمة لتتبع الأداء الفني والبدني للرياضيين، ضمن قاعدة بيانات شاملة ومترابطة مع منصة «سبورتيفاي» الرقمية، بما يسهم في تسريع عملية الاكتشاف المبكر وتقييم المواهب وفق مؤشرات علمية وشفافة.

وأكد معالي أحمد الفلاسي أن المنصة تمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة رياضية ذكية ومستدامة، تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الرياضية المختلفة، مشيراً إلى أن المشروع يرتكز على تكامل الأدوار بين المؤسسات الرياضية والتعليمية، ويعتمد على أدوات رقمية متقدمة لدعم مسارات تطوير المواهب من مختلف إمارات الدولة.

من جانبه، أوضح الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن المنصة تشكل امتداداً لاستراتيجية التحول الرقمي للوزارة، وتعزز تنافسية الرياضة الإماراتية من خلال ربط أدوات التحليل والتقييم الفني بالبرامج التطويرية، بما يضمن بيئة متكاملة لنمو وتطور الرياضيين، تشمل التدريب، والمعسكرات، والدعم الأكاديمي والإداري.

وشهد الحفل الإعلان عن اختيار 58 موهبة رياضية ضمن الدفعة الأولى من المشمولين ببرامج الرعاية الرسمية للجنة، بعد تقييم مشترك مع الاتحادات والكشّافين المتخصصين، وتكريم الداعمين بمنحهم «جائزة العطاء الرياضي» تقديراً لمساهماتهم في دعم البيئة الرياضية الوطنية.