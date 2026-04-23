الهاجري: الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية يعزز تأهيل الكفاءات الوطنية (فيديو)

أعرب غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة ورئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية والتحليل، مؤكدًا أن البرنامج يمثل خطوة مهمة في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع الرياضي.

وقال الهاجري، خلال إشرافه على حفل تخريج الدفعة الأولى صباح اليوم في دبي، إن أكثر من 274 متقدمًا خضعوا لعملية فرز واختبارات دقيقة لاختيار 25 مشاركًا، أثبتوا كفاءتهم واستحقاقهم للانضمام إلى البرنامج الذي امتد على مدار أربعة أشهر.

وأوضح أن الملتحقين يمثلون قيادات شابة من تخصصات مهنية متنوعة، يجمعهم الاهتمام والمعرفة بالقطاع الرياضي، مشيرًا إلى أن اختيارهم جاء لسد الفجوة القائمة بين الإدارة الرياضية المتخصصة وبعض الممارسات القائمة على التكليف الودي في الأندية والاتحادات والقطاع الخاص، بما في ذلك المناصب التنفيذية.

وأضاف الهاجري أن الدبلوم يزود الخريجين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة المنظومات الرياضية بكفاءة، لافتًا إلى أنه يعد الأول من نوعه في مجال الإدارة الرياضية على هذا المستوى التخصصي، ما يعكس وجود طلب متزايد على هذا النوع من التأهيل.

وأشار إلى أن البرنامج، الذي أطلقه مركز الإمارات للعلوم الرياضية بدعم من لجنة المواهب، شهد إقبالًا كبيرًا حتى بعد إغلاق باب الترشيحات، ما يعكس نجاحه في تحقيق أهداف وزارة الرياضة واستراتيجيتها الهادفة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة.

ولفت إلى أن بعض المشاركين جاءوا من تخصصات غير رياضية مثل الهندسة، في دلالة على اتساع قاعدة الاهتمام بالمجال الرياضي وتنوع الخلفيات المهنية للدارسين.

وأكد الهاجري في ختام تصريحه أنه سيتم إطلاق نسخة ثانية من الدبلوم، بهدف مواصلة سد الاحتياجات في القطاع الرياضي وتعزيز كفاءته الإدارية والتخصصية.