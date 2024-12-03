«الإمارات للقوة البدنية» يشارك في «آسيوية أوزبكستان»

وصل منتخب الإمارات للقوة البدنية إلى مدينة طشقند في أوزبكستان، للمشاركة في بطولة آسيا والتي تقام منافساتها خلال حتى 11 من الشهر الجاري، وينظمها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية بمشاركة كبيرة لأفضل لاعبي القارة الآسيوية. وغادرت بعثة المنتخب صباح أول من أمس، وفور وصولها طشقند باشرت بالتدريبات البدنية استعداداً لخوض المنافسات والتي انطلقت أمس.

يترأس بعثة المنتخب الوطني، محمد عبدالرحيم المري الأمين العام للاتحاد، وفيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والحكم الدولي إبراهيم العلي، والمدرب محمد المازمي و4 لاعبين هم: مايد آل رضا في وزن 75 كيلوغراماً، وبطل العالم فيصل الزعابي ومحمد الكتبي في وزن 94 كيلوغراماً، ومحمد الحميدي في وزن 105 كيلوغرامات واللاعبتان شما الحوسني ومريم عباس في وزن 52 كيلوغراماً.

على جانب آخر، سيشارك وفد اتحاد الإمارات للقوة البدنية في اجتماعات الاتحاد الآسيوي لبحث الخطط المستقبلية ومنها تعزيز نشر ثقافة ممارسة القوة البدنية واستضافة وتنظيم البطولات، فضلاً عن إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للقوة البدنية بمشاركة فيصل الزعابي والذي يشغل حالياً منصب عضو الاتحاد الآسيوي والمشرف على غرب آسيا.