عدّاء أمريكي يخسر لقب ماراثون في مشهد درامي (فيديو)



تحوّل ما بدا أنه فوز محقق للعدّاء الأمريكي كارسون ميلو في ماراثون ديلاوير إلى درس قاسٍ في لحظات الحسم، بعدما خسر السباق في الأمتار الأخيرة إثر احتفاله المبكر.



وخلال ماراثون ديلاوير الذي يُقام سنوياً في مدينة ويلمنغتون، كان ميلو في طريقه نحو خط النهاية متقدمًا بفارق مريح، بعد أن انفصل عن منافسيه في المراحل الأخيرة من السباق.



وبينما كان شريط النهاية على بعد خطوات، رفع ميلو ذراعيه احتفالاً ظناً منه أن الفوز حُسم، لكنه خفّف سرعته في اللحظة الحاسمة، في حين كان منافسه جوشوا جاكسون يبذل جهداً كاملاً ويقترب بسرعة من خط النهاية وواصل الجري بكامل سرعته دون تردد.



وفي مشهد مثير، نجح جاكسون في تجاوز ميلو في اللحظات الأخيرة، ليعبر خط النهاية أولاً بزمن بلغ 2:43:11، متفوقاً بفارق ثانية واحدة فقط، في لقطة أثارت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.



وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو للحظة الحاسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون مثالاً كلاسيكياً على قاعدة معروفة في سباقات الجري: لا احتفال قبل عبور خط النهاية.

وأصبح السباق، الذي يستقطب عدّائين من مختلف أنحاء المنطقة سنوياً، حديث الجمهور ليس بسبب الزمن المسجل، بل بسبب قرار في جزء من الثانية غيّر نتيجة المنافسة بالكامل في اللحظات الأخيرة.