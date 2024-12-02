الإمارات تنافس النمسا والتشيك في "عالمية دبي للقفز بالمظلات"

تتنافس الإمارات والنمسا والتشيك في مسابقة "دقة الهدف" ضمن بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات المقامة حالياً بمشاركة 30 دولة.

ووصل رصيد هذه المنتخبات الى 11 سم، وهناك منتخبات أخرى ضمن المنافسة وهي المجر برصيد 13 سم، وألمانيا وإيطاليا برصيد 15 سم لكل منهما، وإسبانيا برصيد 20 سم.وينفرد النمساوي جريسر بالصدارة في فئة الفردي برصيد صفر سم ويلاحقه في المركز الثاني 4 قافزين منهم نجم منتخبنا محمد السويدي برصيد 2 سم، بينما يتنافس 9 قافزين في المركز السادس بينهم إثنين من منتخبنا الوطني.وتتصدر النمساوية صوفي فئة السيدات برصيد2 سم، وتلاحقها مواطنتها جوليا في المركز الثاني برصيد 5 سم، والبلغارية اني ستيمونوفا برصيد 11 سم في المركز الثالث.