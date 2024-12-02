سلطان بن حمدان: ملتزمون بالرؤية الوطنية لدولة الإمارات وتعزيز حضورها الرياضي إقليمياً وعالمياً



هنأ الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة اليوم الوطني الـ53 كما هنأ، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأهل الإمارات وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، بمناسبة مرور 53 عاماً على تأسيس الاتحاد.



وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان: المكانة الرفيعة التي ظلت تتبوؤها دولتنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في كل المجالات، بالتزامن مع الذكرى الـ53 لتأسيس دولة الإمارات، والتي ارتبطت بإنجازات خالدة على كافة الصعد محلياً وإقليمياً وعالمياً، تبعث على الفخر والاعتزاز



وأضاف: في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نؤكد في شركة نادي العين لكرة القدم التزامنا بالرؤية الوطنية والقيم المؤسسية للدولة، من أجل تعزيز حضورها الرياضي محلياً ودولياً، ومواصلة العمل بكل إخلاص لتحقيق الإنجازات التي ترفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية العالمية، ونسأل الله العلي القدير، أن يديم على وطننا الغالي أمنه وأمانه، وأن يبارك في قيادته وشعبه، وأن تستمر مسيرتنا نحو مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والنجاحات.