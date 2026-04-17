العين يحلق بكأس الإمارات للطائرة



توج فريق العين بطلاً لكأس الإمارات للكرة الطائرة للرجال مساء اليوم، بعد فوزه المستحق على ضيفه بني ياس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة النهائية التي احتضنتها صالة نادي العين، وسط حضور جماهيري وحماس كبيرين.



وجاءت المواجهة قوية ومتكافئة في بدايتها، حيث حسم العين الشوط الأول بصعوبة بنتيجة 26-24، في ظل ندية واضحة من جانب بني ياس الذي حاول فرض إيقاعه والعودة سريعاً إلى أجواء اللقاء.



ونجح بني ياس في الرد خلال الشوط الثاني، الذي جاء بنفس السيناريو تقريباً، لينهيه لصالحه بنتيجة 26-24، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة على «الزعيم».



ولكن العين أظهر شخصيته القوية وخبرته في المواجهات النهائية، فعاد بقوة في الشوط الثالث، وفرض سيطرته بشكل واضح، لينهيه بنتيجة 25-17، مستفيداً من تفوقه الهجومي وتنظيمه الدفاعي.



وواصل العين تفوقه في الشوط الرابع، وتقدم مبكراً وبفارق مريح من النقاط منذ بدايته، ليحسم نتيجته لصالحه 25-19، ويحسم اللقاء بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ويعتلي منصة التتويج.



ويعد هذا التتويج ختاماً مثالياً لموسم حافل بالإثارة في الكرة الطائرة للرجال، حيث توزعت الألقاب بين أكثر من فريق، ما يعكس حالة التوازن والتنافس القوي، إذ نجح النصر في التتويج بدرع الدوري العام وكأس الاتحاد، بينما حصد بني ياس لقب كأس السوبر، قبل أن يختتم العين الموسم بلقب الكأس.