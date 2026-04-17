فرديناند وزوجته يقودان تدريباً مجتمعياً مجانياً في دبي (فيديو)



قاد أسطورة نادي مانشستر يونايتد، ريو فرديناند، وزوجته كيت فرديناند، جلسة تدريب رياضية مجتمعية مجانية شارك فيها أكثر من 145 شخصاً في فندق جميرا بيتش، من بينهم محمد فوزي، لاعب منتخبنا الوطني سابقاً.



وشهدت الفعالية، التي أُقيمت صباح الجمعة ، أجواء استثنائية، حيث قاد الثنائي التمارين إلى جانب مدربين آخرين، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوا في مجموعة من التمارين البدنية مثل الاندفاع وتمارين الضغط.



وجاءت المبادرة، وفقاً للزوجين، في إطار رغبتهما في «رد الجميل» للمجتمع بعد فترة وصفاها بأنها كانت «صعبة على كثيرين»، وقال فرديناد: «إعادة جمع الناس معاً للقيام ببعض الأنشطة، ولجمع المجتمع معاً، نحن متحمسون جداً لوجودنا هنا».



ومع صعودهما إلى المنصة، كان الحضور في حالة من الحماس، بينما أضفى فرديناند أجواء مرحة عبر المزاح والرقص أحياناً، في حين حرصت كيت على تحفيز المشاركين لبذل أقصى جهودهم.



وكانت كيت قد أعلنت عن الحدث قبل أيام عبر حسابها على «إنستغرام»، مشيرة إلى أن الفعالية تُقام ضمن أنشطة منصتها الصحية «وان بودي كو»، التي تركز على العافية الشاملة وجعل الحركة محوراً أساسياً.