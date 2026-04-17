مجلس دبي الرياضي و«سكي دبي» ينظمان سباق الجري الثلجي 17 مايو



كشف مجلس دبي الرياضي، و«سكي دبي» عن تفاصيل النسخة السابعة من سباق دبي للجري الثلجي «دي إكس بي سنو ران» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام 17 مايو المقبل، في سكي دبي في مول الإمارات.



ويأتي تنظيم السباق انسجاماً مع شعار عام الأسرة في دولة الإمارات «نماء وانتماء»، إذ يتيح المشاركة للأفراد والفرق ضمن مسافتين، هما 3 كيلومترات و5 كيلومترات، بما يوسع قاعدة المشاركة أمام العائلات والأصدقاء من مختلف فئات المجتمع وجميع الجنسيات من داخل الدولة وخارجها لمن تزيد أعمارهم على 13 عاماً، في نشاط رياضي مجتمعي داخل القاعات.



ويمكن للمشاركين خوض السباق فردياً أو ضمن فرق من خمسة أشخاص، على أن يستمر التسجيل حتى 14 مايو عبر منصة بريمير أونلاين، ويحصل جميع الذين يعبرون خط النهاية على ميدالية تذكارية، فيما يتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في جميع الفئات.



ويقام السباق في أجواء ثلجية تبلغ حرارتها 4 درجات مئوية تحت الصفر، ليقدم تجربة فريدة للمقيمين والزوار لممارسة رياضة الجري داخل القاعات والاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة خلال فصل الصيف، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي، ويسهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي.



ويستقطب السباق سنوياً مشاركة واسعة من كافة الأعمار والجنسيات والمستويات البدنية من المحترفين والهواة، حيث شهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 700 رياضي من 70 جنسية، فيما تعود الفعالية هذا العام لمواصلة حضورها ضمن الأنشطة الرياضية المجتمعية في دبي.



ويعد سباق الجري الثلجي منتجاً إماراتياً خالصاً انطلق من دبي عام 2020 إلى العالم، وكان أول مسابقة من نوعها في مجال الرياضات الثلجية في العالم، وتحول إلى حدث سنوي مع تواصل الإقبال الكبير على المشاركة فيه.



وتنسجم إقامة السباق مع جهود مجلس دبي الرياضي في دعم الرياضة المجتمعية، وتوسيع فرص ممارسة النشاط البدني لمختلف الفئات العمرية، وتعزيز تنظيم الفعاليات الرياضية داخل القاعات خلال فصل الصيف، بما يوفر خيارات متنوعة للمشاركة الرياضية في أوقات ترتفع فيها درجات الحرارة.



كما تندرج الرياضات الثلجية ضمن الفعاليات التي يحرص مجلس دبي الرياضي على دعمها بالتعاون مع مختلف الجهات، من خلال تنظيم أنشطة تستهدف فئات المجتمع كافة، بما في ذلك أصحاب الهمم، وتوفير بيئة رياضية متنوعة تلبي تطلعات مختلف الجنسيات المقيمة في دبي وزوارها. كما ينظم المجلس بالتعاون مع شركة «ماجد الفطيم» العديد من البطولات والأنشطة الثلجية على مدار العام.



وتسلط الفعالية الضوء على قيم الترابط والانتماء من خلال حضور العائلة والأصدقاء ومساندتهم للمشاركين على امتداد المسار وعند خط النهاية.