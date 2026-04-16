13 فعالية رياضية متنوعة تزين عطلة نهاية الأسبوع بمختلف أنحاء دبي

تتحول دبي إلى ساحة كبرى للتنافس والنشاط البدني خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري باستضافة 13 فعالية رياضية متنوعة تنافسية والمجتمعية، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وتشهد مشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع.

نصف ماراثون «إكسبو» يتصدر المشهد

يبرز سباق نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي كأهم أحداث نهاية الأسبوع، حيث يشهد السباق مشاركة أكثر من 1400 متسابق من عمر 16 فما فوق، ويقام السباق يوم الأحد 19 أبريل الجاري ويمر بمعالم مدينة إكسبو دبي الشهيرة ويشمل التنافس في مسافات متنوعة ما بين 5 و10 و15 و21 كيلومترًا لتناسب جميع الفئات والمستويات البدنية، وينطلق السباق في الساعة 7:15 صباحًا.

تواصل المنافسات

تتواصل منافسات بطولة الأكاديميات، البطولة الأكبر من نوعها في المنطقة، بمشاركة قياسية تتجاوز 12 ألف لاعب ولاعبة يمثلون 508 فرق من مختلف الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة، وينظم البطولة مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيلي للبطولة، وتهدف إلى تعزيز جهود المجلس في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية الناشئة، وتنفيذًا لسياسته التي أطلقها ترجمة لتوجيهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات.

كما تتواصل منافسات كأس دبي للبولو التي تقام في نادي الحبتور للبولو والفروسية حتى 18 أبريل، وهي بطولة مخصصة للمستوى المتوسط «6-8 جول»، ومن أبرز الفرق التي تتنافس بشكل مستمر في هذه السلسلة ضمن هذا المستوى فريق الحبتور، وهو الفريق المتوج مؤخراً بلقب «كأس الماسترز» في 11 أبريل الجاري، وفريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، فريق جهانجيري بقيادة سعد أو محمد جهانجيري.

ويقام سباق الحبتور لقفز الحواجز غداً الجمعة 17 أبريل في نادي الحبتور للبولو والفروسية، وتعد من الفعاليات الرئيسية في أجندة رياضة الفروسية في دبي، وتضم البطولة فئات متنوعة من المبتدئين يتنافسون على حواجز بارتفاع ما بين 40 و85 سنتيمتر وصولا إلى المحترفين الذين يتنافسون على حواجز بارتفاع 120 إلى 140 سنتيمترًا، ويشارك فيها أكثر من 150 فارسًا من مختلف أندية الفروسية في الدولة.

كما تقام بطولة «الأفضل في الحلبة» في صالة «بي 7»، التي تنظمها شركة الملاكمة المميزة، وتعد البطولة واحدة من أبرز فعاليات الملاكمة المرتقبة في دبي، التي تقام السبت 18 أبريل الجاري وتشمل برنامجًا حافلاً يضم 12 نزالاً للهواة إلى جانب نزالات احترافية رئيسية، من أبرزها نزال بين زياد وائل وغوي جيفتير، كما يواجه بطل البحرين يوسف علي، مع الملاكم ديفيس أريهو، ويشهد نزال الوزن الثقيل «الهواة» مواجهة مرتقبة بين آرون داربي ونيكيتا ساموراي، وتضم القائمة أسماء بارزة مثل نبيل شودري، خاوس، يوري غونسالفيس، ديلان فان كالك، وحمزة عبد السلام.

ينطلق سباق بولمان للجري من أمام فندق بولمان داون تاون ويمر السباق عبر مسارات خلابة وهادئة على طول قناة دبي المائية، والسباق مصمم ليناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية لمسافاتي 5 و10 كيلومترات وتنظمه شركة ريس مي.

ويقام كأس بيرويت الدولية المفتوحة لتحدي الجمباز الإيقاعي في قاعة سعيد بن مكتوم بمنطقة الممزر خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل الجاري، ويتنافس فيها الأطفال والناشئين من عمر 5 إلى 18 عامًا، وتعتمد البطولة المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي للجمباز.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات بطولة هاميلتون أكواتيكس للسباحة يومي 18 و19 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 400 سباح وسباحة من البنين والبنات للفئات 12، و13و14و15و16و17 عامًا، يتنافسون في سباقات 50 و100 و200 و400 متر حرة و50 متر فراشة.

كما تقام بطولة جي تي أو للياقة البدنية في فندق الإمارات للرياضة، وبطولة إندورو كروس للدراجات النارية في أكاديمية ميكس رايد، وسباق الفن للجري في مدينة إكسبو دبي الذي يضم ثلاث مسافات 2.5 و5 و10 كيلومترات، ويمر السباق عبر محطات فنية تفاعلية وأعمال فنية لفنانين عالميين مما يحول السباق إلى رحلة فنية وجزء من لوحة إبداعية، كما يقام سباق التحمل دبي للكارتنج في حلبة دبي أوتودروم، وسلسلة القتال الثالثة من إف سي إس فايت جيكو للملاكمة في لا بيرل بمدينة الحبتور.