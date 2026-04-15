تُوج نادي النصر بطلاً للدوري العام للشباب لكرة السلة، في ختام منافسات البطولة التي شهدت مستويات فنية عالية، وجاء نادي الوصل في المركز الثاني محققاً لقب الوصيف. وشهد مراسم التتويج حضور نخبة من الشخصيات الرياضية ومسؤولي الاتحاد، يتقدمهم سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، إلى جانب عضوي مجلس إدارة الاتحاد؛ حسين البلوشي، وأحمد الشحي.



كما حضر مراسم التتويج كل من محمد مطر الجميري، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية، وراشد النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، وسالم عتيق، مساعد مدرب المنتخب الوطني ومدرب منتخب الناشئين، والمراقب الدولي محمد الشمري، عضو لجنة الحكام. ومن جانب الأندية، شارك في مراسم التكريم أحمد سعد، المدير التنفيذي لنادي الوصل، وعادل صقر، المدير الفني للمراحل السنية بنادي النصر.



وقد أشاد الحضور بالمستوى المتميز الذي قدمه لاعبو النصر والوصل خلال منافسات البطولة، مؤكدين الدور الحيوي لمثل هذه المسابقات في رفد المنتخبات الوطنية بمواهب واعدة تعزز من مستقبل كرة السلة الإماراتية.