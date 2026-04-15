زخم رياضي في الإمارات يجسد روح «موطن السعادة»



تشهد الإمارات، خلال عطلة نهاية الأسبوع، زخماً رياضياً واسعاً يمتد عبر مختلف مناطق الدولة، في مشهد يعكس حيوية المجتمع واتساع قاعدة المشاركة في الأنشطة التنافسية والمجتمعية، ويجسد في الوقت نفسه روح موطن السعادة التي باتت سمة بارزة في الحياة اليومية لمجتمعنا.



وتتوزع الفعاليات بين بطولات قارية كبرى، ومنافسات دولية، وفعاليات مجتمعية متنوعة، لتتحول الإمارات إلى منصة رياضية مفتوحة تجمع مختلف الألعاب والفئات، من كرة القدم وسباقات التحمل إلى الرياضات القتالية والبحرية والذهنية.



وتتصدر المشهد مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي يحتضنها ملعب زعبيل في دبي يوم الأحد المقبل، في واحدة من أبرز محطات كرة القدم القارية على مستوى المنطقة.

ويستضيف ملعب زعبيل مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي الوصل مع النصر السعودي عند الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات ربع النهائي، في مواجهة تحمل طابعاً تنافسياً وجماهيرياً خاصاً بين فريقين من أبرز أندية المنطقة. وفي اليوم ذاته، تُقام المواجهة الثانية بين الحسين إربد الأردني والأهلي القطري عند الساعة الحادية عشرة مساءً.



وتتواصل منافسات البطولة يوم 22 أبريل، حيث يستضيف ملعب زعبيل مباراة نصف نهائي منطقة غرب آسيا، التي تجمع الفائزين من مواجهتي ربع النهائي، في محطة حاسمة ضمن طريق التأهل إلى النهائي القاري.

وفي موازاة كرة القدم القارية، تتجه الأنظار صباح الأحد أيضاً إلى «نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي»، الذي يمثل إحدى أبرز الفعاليات المجتمعية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث يجمع مئات المشاركين من مختلف الفئات.



ويتيح السباق خيارات متعددة تمتد من 5 كيلومترات و10 و15 وصولاً إلى 21 كيلومتراً، على أن تنطلق المنافسات عند الساعة 7:15 صباحاً، عبر مسارات تمر داخل «مدينة إكسبو دبي» وأجنحتها المعمارية وإطلالاتها البانورامية، في تجربة رياضية تمزج بين الأداء البدني والبيئة الحضرية الحديثة، وسط أجواء حماسية تعززها الموسيقى والجماهير.



وعلى امتداد الدولة، تتوزع خلال عطلة نهاية الأسبوع عشرات الفعاليات الرياضية التي تعكس تنوع المشهد الرياضي الإماراتي بين الاحتراف والمشاركة المجتمعية، حيث تشمل البطولات رياضات متعددة مثل كرة القدم، البولو، الملاكمة، الجمباز، السباحة، اللياقة البدنية، الدراجات النارية، الجري، والكارتينغ.



ومن أبرز هذه الفعاليات «دوري دوفا الصيفي لكرة القدم»، الذي يقام على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد بمشاركة أكثر من 8500 آلاف لاعب من مختلف الأعمار والفئات السنية، في واحدة من أضخم بطولات كرة القدم في المنطقة من حيث عدد المشاركين.



كما تشهد الأجندة الرياضية سلسلة من الفعاليات النوعية، تشمل كأس دبي للبولو، وسلسلة القتال «فايت جيكو» للملاكمة، وسباق الحبتور لقفز الحواجز، إلى جانب «ليلة الملاكمة» وسباق بولمان للجري، وكأس بيرويت للجمباز، وبطولة هاميلتون أكواتيكس للسباحة، وبطولة دبي أندورو كروس للدراجات النارية، وسباق الفن للجري، وسباق التحمل في حلبة دبي للكارتينغ، في برنامج متنوع يعكس التداخل بين الرياضة التنافسية والفعاليات المجتمعية.



وفي كرة السلة، تُقام يومي الجمعة والسبت مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الإمارات، حيث يلتقي الشارقة مع الظفرة، والجزيرة مع البطائح يوم الجمعة، فيما يشهد السبت مواجهتي النصر مع الوصل وشباب الأهلي مع الوحدة، على أن تُستكمل مباريات الإياب يومي الأحد والإثنين، في نظام إقصائي يرفع من مستوى الإثارة ويعزز أهمية كل مواجهة في مسار البطولة.



وفي الفنون القتالية، ينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة النسخة الثامنة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة يومي 18 و19 أبريل في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الفئات، في إطار جهود تطوير هذه الرياضات وتعزيز حضورها على مستوى الدولة.



وتستضيف أبوظبي السبت بطولة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للشطرنج في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، إلى جانب فعاليات بحرية تشمل سباق الإبحار الشراعي وبطولة الإمارات للتزلج على الماء.

كما تشهد جزيرة الحديريات سباقاً مجتمعياً للدراجات الهوائية يوم الأحد، فيما ينظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية مهرجان العين الربيعي للشطرنج السريع، ضمن جهود دعم الرياضات الذهنية إلى جانب الأنشطة البدنية.



وفي الشارقة، تقام النسخة الجديدة من «ترايثلون أوشيانيك خورفكان» يوم الأحد، بمشاركة نحو 300 رياضي، في سباق يجمع بين السباحة والجري والدراجات، وينطلق على مراحل متعددة تشمل الفئات العمرية المختلفة من الناشئين إلى السباقات الأولمبية والسبرينت والفرق، في تنظيم يعكس تطور رياضات التحمل واتساع قاعدة ممارسيها.

أما في الفجيرة، فتستعد الإمارة لاحتضان الجولة الأولى من بطولة العالم لرياضة «موتو سيرف» خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل، بمشاركة أكثر من 90 رياضياً من مختلف دول العالم، في حدث دولي يُقام لأول مرة في الدولة ضمن هذه الرياضة الحديثة على رزنامة الاتحاد الدولي.



ويكتسب الحدث أهمية إضافية كونه يشكل محطة انطلاق نحو التأهل إلى نهائيات الألعاب العالمية المقررة العام المقبل في الصين، ما يمنحه بعداً تنافسياً عالمياً يتجاوز حدود الجولة الافتتاحية، بالتزامن مع احتفالات نادي الفجيرة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسه، في تأكيد جديد على مكانة الإمارات وجهة رئيسة للرياضة العالمية متعددة المستويات.