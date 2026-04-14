النصر يحتفي بأبطال ثنائية الكرة الطائرة

عبدالباسط علي: لا مستحيل أمام عائلة النصر



في ليلة غلب عليها طابع الفخر والاعتزاز، أقام مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية حفلاً تكريماً للفريق الأول للكرة الطائرة «رجال»، وذلك احتفاء بالإنجاز الكبير الذي حققه «العميد» هذا الموسم بحصده ثنائية الدوري العام وكأس الاتحاد. شهد الحفل حضوراً رفيع المستوى تقدمه عبدالرزاق السيد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، ونائبه عبدالباسط علي، وأعضاء مجلس الإدارة: سالم بن علي، محمد مطر الجميري، والدكتور فيصل الطواش، إضافة إلى فريد القيواني المدير التنفيذي للشركة، وجاسم سرور القمزي مشرف اللعبة، وأسر اللاعبين المحترفين الذين شاركوا الأبطال فرحة التتويج.



وفي كلمة وجهها للاعبين والجهازين الفني والإداري، أعرب عبدالرزاق الهاشمي عن فخره العميق بهذا الإنجاز، قائلاً: «أشكركم جميعاً على جهودكم الاستثنائية طوال الموسم، تحقيق الدوري والكأس إنجاز كبير لم يكن ليتحقق لولا تفاني اللاعبين وكفاءة الأجهزة الفنية، الدوري ليس سهلاً في أي لعبة، لكن النصر بكم سيعود دائماً أقوى».



كما خصّ الهاشمي المدير الفني للفريق بالشكر، مؤكداً أن الحفاظ على المكتسبات هو التحدي القادم، ومضيفاً: «نريدكم دائماً على قلب رجل واحد، وفي الموسم المقبل سنواصل دعم الفريق للحفاظ على هذه البطولات، وأنقل لكم تحيات مجلس إدارة النادي وتقديرهم الكامل لما قدمتموه».



من جانبه، وصف عبدالباسط علي، نائب رئيس مجلس الإدارة، الموسم بأنه كان مليئاً بالتحديات، مشيداً بروح التكاتف التي سادت الفريق، وقال: «شعارنا في دبي دائماً هو «المستحيل ممكن»، ونحن في نادي النصر جزء من هذا المجتمع الطامح باستمرار نحو التميز والإنجاز، لذلك نتبنى هذا الشعار كنهجٍ لنا وهدفٍ دائم لمواصلة تحقيق البطولات، والسر وراء هذا النجاح هو العمل بروح العائلة الواحدة، نحن نفخر بكم في نادي النصر الكبير، وسنفتقد هذه اللحظات الرائعة، لكن عجلة الانتصارات لن تتوقف».



ووجه عبدالباسط شكراً خاصاً لمجلس إدارة الشركة على ثقتهم، وللمدرب وكابتن الفريق وجميع اللاعبين، مؤكداً أن الطموح في الموسم المقبل لن يقل عن حصد المزيد من الألقاب لتعزيز مكانة النصر كنادٍ عظيم وعريق.