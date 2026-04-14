الوصل والشارقة الرياضي للمرأة يتصدران كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى



اعتمد اتحاد ألعاب القوى، نتائج منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للعموم والناشئين، بمشاركة 282 لاعباً ولاعبة، على ملاعب نادي خورفكان.



وأسفرت النتائج عن تتويج الوصل بلقب العموم للرجال برصيد 11 ميدالية، منها 7 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية، بينما جاء النصر وصيفاً برصيد 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين وبرونزيتين، ونادي الإمارات ثالثاً برصيد ذهبية.



في حين، تصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة لمنافسات السيدات، محققاً 7 ذهبيات، وفوز نادي أبوظبي بالمركز الثاني محرزاً 7 ميداليات، منها 3 ذهبيات، و4 فضيات، وحقق نادي النصر لقب الناشئين محرزاً 9 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين، ونادي حتا المركز الثاني برصيد 7 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات، وفضيتين، ونادي أبوظبي المركز الثالث برصيد 10 ميداليات، منها 4 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات.



وفاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بلقب الناشئات بعد حصوله على 20 ميدالية، بواقع 12 ذهبية، و6 فضيات، وبرونزيتين، ونادي أبوظبي بالمركز الثاني محرزاً 12 ميدالية، منها 4 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات، ونادي خورفكان ثالثاً بفضيتين.



وقالت جميلة عبدالله، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مديرة البطولة، إن المنافسات شهدت نتائج مميزة على مستوى العموم في دفع الجلة، وقذف القرص، ورمي الرمح، وإطاحة المطرقة، والوثب الطويل، والوثب الثلاثي، والعالي، والقفز بالزانة، وسباقات المضمار 100 و200 و400 و800 و1500 و3 آلاف و5 آلاف متر، و100 متر حواجز، و110 أمتار حواجز، و4×100 و4×400 متر تتابع.



وأشادت بالمواهب الواعدة ضمن منافسات الناشئين تحت 18 عاماً، في دفع الجلة، وقذف القرص، ورمي الرمح، وإطاحة المطرقة، والوثب الطويل والثلاثي والعالي والقفز بالزانة، وسباقات المضمار لمسافات 100، و200، و400، و800، و1500، و3000 متر، إضافة إلى 100 متر حواجز، و110 أمتار حواجز، و400 متر تتابع، مشيرة إلى أن التنافسية العالية في البطولة تجسد التطور الذي تشهده اللعبة، وجاهزية جميع اللاعبين واللاعبات للاستحقاقات المقبلة انطلاقاً من البطولة العربية للشباب والشابات في تونس من 26 إلى 30 أبريل الجاري.