صيف دبي.. أجندة حافلة بالفعاليات الرياضية

يتضمن صيف دبي أجندة حافلة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع العديد من الأندية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات الرياضي من القطاع الخاص، بهدف تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى أفراد المجتمع خلال الصيف، وتتنوع هذه الفعاليات بين مختلف الرياضات المجتمعية والتنافسية سواء كانت في الهواء الطلق أو في مراكز اللياقة والصالات الرياضية ومجمع حمدان الرياضي وسكي دبي وعلى الشواطئ وداخل المراكز التجارية وغيرها، حيث تلبي أجندة دبي المليئة بالأنشطة والفعاليات الرياضية المتميزة جميع الأذواق، وتناسب مختلف الأعمار والجنسيات.

وتتصدر البطولات الثلجية قائمة الفعاليات الصيفية، المثيرة ضمن أجندة صيف دبي، ومنها فعالية يوغا الثلج للسيدات «سنو يوغا 2025»، التي انطلقت 14 الجاري، وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه، وتعد تجربة مميزة للسيدات لممارسة اليوغا وسط أجواء ثلجية فريدة، في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع، ولجنة اليوغا الإماراتية، وشركة «ذا سيفنث كونسيبت».

وتشمل هذه الفعالية حصصاً مختلفة، تقدمها معلمات يوغا محترفات، وتمثل تجربة فريدة من نوعها لممارسة رياضة اليوغا في درجة حرارة تصل إلى 4 تحت الصفر وسط الثلوج، وتقدم هذه المبادرة الرائدة مفهوماً جديداً للنشاط البدني، من خلال مزج متناغم بين الحركة والتأمل وسط الثلوج في فترة الصيف - في تجربة صممت خصيصاً للمرأة، وتمثل فعالية «سنوجا 2025» خطوة مهمة نحو خلق فضاءات ملهمة، تضع صحة المرأة ورفاهيتها وتمكينها في صدارة أولوياتها، من خلال ممارسة الرياضة بمفهومها الشامل.

مشاركة كبيرة

وتنطلق بعد غد بطولة التزلج الحر، التي تستمر حتى 25 الجاري، وتستقطب العديد من المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات، وتجمع هذه الرياضة بين التزلج التقليدي والحركات البهلوانية في الهواء والمناورات عالية السرعة، حيث يؤدي الرياضيون قفزات ولفات مذهلة أثناء اجتيازهم مسارات مليئة بالعقبات على غرار المطبات الثلجية والمنحدرات وأنصاف الأنابيب، ويتحدى فيها المتزلجون حدود الممكن على متن الزلاجات. كما يحتضن «سكي دبي» فعالية «سباق التزلج الألبي المتعرج» 22 يونيو الجاري، وهو سباق يتطلب مهارات تقنية عالية، يجب على المشاركين اجتياز مسار يتضمن بوابات أو أعمدة متقاربة باستخدام انعطافات سريعة ودقيقة.

شعبية

ويحظى التزلج الألبي بشعبية في العديد من المناطق في العالم مثل أمريكا الشمالية وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وتقريباً أي منطقة يوجد بها الكثير من المنحدرات الجبلية الثلجية والبنية التحتية المتاحة بسهولة مثل «سكي دبي»، لذا من المتوقع أن يستقطب السباق أعداداً كبيرة من المشاركين.

كما يستعد «سكي دبي» لاحتضان سباق دواثلون الثلجي 29 الجاري، والذي يقام بالتعاون مع نادي كرانك للدراجات الهوائية الثابتة واللياقة البدنية، ويشكل تجربة فريدة تشتمل على الجري وسباق الدراجات الثابتة لتحدي حرارة الصيف، عبر تنافس مفتوح للمشاركين بين 13 و60 عاماً، للوصول إلى خط النهاية وسط أجواء ثلجية ممتعة.

ويمكن للمتسابقين اختيار إحدى مسافتين، إما 3 كيلو مترات (ثلاث لفات) وإما 5 كيلو مترات (خمس لفات)، وسباق الدراجات لمسافة 5 كيلو مترات، وذلك ضمن فئة الأفراد أو الفرق المكونة من شخصين.

تعاون

ويُعد هذا السباق أحدث الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون بين «سكي دبي» ومجلس دبي الرياضي، وذلك في إطار شراكتهما المستمرة لاستضافة فعاليات متميزة، تتماشى مع رؤيتهما المشتركة لتعزيز رفاهية المجتمع، من خلال تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة، وجعل الرياضات الثلجية متاحة للجميع على مدار العام.

وتحتفل دبي بعد غد بيوم اليوغا العالمي، الذي يشهد سنوياً مشاركة الآلاف من محبي هذه الرياضة، التي تحظى بشعبية واسعة في «دانة الدنيا».

ومن الفعاليات المميزة التي تقام خلال الصيف، سباق دبي هيلز مول للجري الداخلي، برعاية سكيتشرز، أيام 29 يونيو الجاري و13 يوليو و17 أغسطس المقبلين، حيث يلتقي الشغف باللياقة البدنية في أجواء مميزة في تجربة صباحية فريدة من نوعها، ويمكن للمشاركين الركض لمسافة 1، 2.5، 5، أو 10 كيلو مترات سواء كانوا عدّائين محترفين أو هواة، ويعد السباق فرصة للمشاركين للممارسة الرياضة في أجواء رائعة داخل المركز التجاري مع الموسيقى، ومحطات المساعدة العديدة على طول المسار.

وتشمل قائمة الفعاليات «مهرجان جارمين للياقة البدنية 2025» خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، وهو منصة مجتمعية ديناميكية متعددة الرياضات، تضم مباريات بطولات ودوريات في الكريكيت، وكرة القدم، وكرة الريشة، وتنس الطاولة.

فرصة

وتستضيف دبي بين 14 و17 يوليو المقبل بطولة دبي المفتوحة «نايت شوت» للبلياردو، والتي توفر فرصة للاعبين، من أجل كسب نقاط تساعدهم على زيادة تصنيفهم العالمي، وتشكل تجمعاً لأبرز اللاعبين من جميع أنحاء العالم للتنافس في دبي.

وتحتضن بين 4 و12 يوليو المقبل جولة الماسترز العالمية للكيرلنغ، وهو عبارة عن منافسة جماعية تُلعب بين فريقين، يتكون كل منهما من لاعبين اثنين أو أربعة لاعبين، على صفيحة مستطيلة من الجليد، حيث يتناوب الفريقان على دفع حجر مصنوع من الغرانيت صوب هدف يُعرف باسم «البيت»، ويرسل كل لاعب حسب دوره حجرين في كل جولة، وذلك بالتناوب مع الفريق المنافس، تُمنح النقاط للفريق، الذي تكون حجارته أقرب إلى مركز «البيت» بعد انتهاء الجولة. وتتضمن قائمة الفعاليات الرياضية خلال صيف دبي العديد من السباقات والأنشطة البحرية مثل بطولات الريشة الطائرة والسباحة وسباق الإبحار الشراعي الصيفي، الذي يقام في يوليو وأغسطس المقبلين.



