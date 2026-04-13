1500 مشارك في «طواف الوطن يجمعنا» بـ «كايت بيتش» دبي

احتشد ما يقارب 1500 عدّاء من مجتمع دبي على امتداد شاطئ كايت بيتش، أمس الأحد، للمشاركة في «طواف الوطن يجمعنا»، وهي مبادرة للجري تجسّد معنى التضامن في أبهى صوره، فقد جمعت ما يزيد على 20 نادياً للجري في دبي تحت مظلة واحدة، في مشهد موحّد يعكس عمق الانتماء لمدينة تحتضنهم وتسكن قلوبهم.



مبادرة عفوية سرعان ما تحولت إلى تجمّع واسع على مستوى دبي لأندية اعتادت الركض بشكل مستقل. وارتدى المشاركون ألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلقوا مع أول خيوط الفجر على طول الواجهة البحرية، قاطعين مسافات تراوحت بين كيلومترين و8 كيلومترات، في تجربة امتزجت فيها الرياضة بروح الترابط والعمل المشترك.



والتقط الطواف تنوّع مشهد رياضة الجري في دبي، وثراء المنظومة الداعمة له والمؤلفة من مجموعة متنوعة من العلامات المحلية والعالمية، من بينها إكس لاين دبي، وسبينيس، وجيم سوكس، وهيومانترا، وهلا بوب، واستوديوهات ذا لاب، وسادل، وكلوبيست، وفيلز، وفايف جايز الإمارات، وأديداس، وريد بُل، وكوستا كوفي.



وقد تولّى شاطئ كايت بيتش دبي تنظيم وتقديم مبادرة «طواف الوطن يجمعنا»، التي جاءت بمثابة تذكير حيّ بأن التجسيد المطلق لجوهر دبي ينعكس من خلال تكاتف أفرادها جميعاً نحو تحقيق هدف مشترك.