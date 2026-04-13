سباق «حصنتك يا وطن» ينطلق من واحة الكرامة في أبوظبي السبت



تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة سباق «حصّنتك يا وطن» الرياضي، الذي سينطلق الساعة الثامنة من صباح السبت المقبل الموافق 18 أبريل الجاري من واحة الكرامة، بمشاركة مجانية واسعة من مختلف فئات المجتمع، في فعالية تجمع بين الرياضة والروح الوطنية.



ويأتي تنظيم السباق في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اللياقة البدنية، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، حيث يحمل الحدث طابعاً رمزياً يعكس تقدير تضحيات الشهداء الذين خلدت ذكراهم في واحة الكرامة، أحد أبرز المعالم الوطنية في دولة الإمارات.



ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة آلاف المتسابقين، إلى جانب حضور عائلاتهم وجمهور واسع من المهتمين بالأنشطة الرياضية والمجتمعية، حيث يقام السباق ضمن فئة واحدة لمسافة 5 كيلومترات، بما يتيح فرصة المشاركة لمختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.



من جهته، أكد الفريق «م» محمد هلال الكعبي، أن الحدث يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز وترسيخ القيم الوطنية لدى الجميع، مواطنين ومقيمين وزواراً، مشيراً إلى أن سباق «حصّنتك يا وطن» يحمل رسالة إنسانية ووطنية عميقة، حيث يجمع بين الرياضة وتقدير جهود خط الدفاع الأول في ميدان العزة والكرامة، ويعزز روح الانتماء والتلاحم بين أفراد المجتمع.



وأوضح أن هذا السباق يُعد تجربة مجتمعية متاحة للجميع ولكل من يعتبر الإمارات وطناً له، للتعبير عن انتمائهم وولائهم لهذا الوطن بغض النظر عن خلفياتهم وجنسياتهم وسرعاتهم.

وأضاف أن اللجنة المنظمة حرصت على أن تكون المشاركة في هذا السباق مجانية مع توفير أعلى معايير التنظيم والسلامة. داعياً أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الذي يعكس صورة مشرقة عن وحدة المجتمع الإماراتي.



ويُعد هذا الحدث جزءاً من سلسلة فعاليات رياضية ومجتمعية تشهدها إمارة أبوظبي خلال شهر أبريل، في إطار جهود دعم أنماط الحياة الصحية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى جميع فئات المجتمع، في ظل قيم التعايش والتسامح التي يتسم بها المجتمع الإماراتي.