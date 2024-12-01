«سيغناتشر» بطلاً لـ«دولية الشارقة للشطرنج السريع»

توج فريق سيغناتشر كلوب ماسترز بلقب بطولة عيد الاتحاد 53 للشطرنج السريع، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار يومين بمشاركة 200 لاعب ولاعبة مثلوا 101 فريق من 25 دولة. وفاز «سيغناتشر» في الجولة الختامية على فريق دبي للشطرنج والثقافة وضم في صفوفه الأستاذ الدولي الكبير الطاجيكي فاروق أموناتوف والأستاذ الدولي الكبير الإيراني أصغر غولي زاده.

وجاء فريق «وي تشيس» في المركز الثاني وفريق «أولد تايمرز» ثالثاً، وحلّ فريق دبي للشطرنج والثقافة رابعاً، فيما جاء خامساً فريق الأستاذين الدوليين المصريين خالد عبد الرازق ومحب أمير. شهد حفل الختام، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور كل من المهندس وهيب الزرعوني الأمين العام والدكتور علي سعيد الجلاف المدير المالي وعبدالله مراد المازمي رئيس اللجنة الفنية للنادي.

وعبر الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي عن سعادته بمشاركة هذا الكم الكبير من اللاعبين، مشيراً إلى أن بطولة عيد الاتحاد أظهرت مستويات لافتة بين جميع المشاركين، كما أثنى على جهود اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة الفنية ولجنة الحكام والذي أعطى انطباعاً إيجابياً لدى اللاعبين، مؤكداً أن عيد الاتحاد مناسبة تتجدد فيها مشاعر الوفاء والإخلاص للآباء والأجداد واستشراف لمستقبل زاهر لهذه الدولة الفتية التي تقف في مقدمة الركب على مستوى العالم، وذلك بفضل العمل الدؤوب من أبناء الدولة وبطموح لا يعرف المستحيل من أجل مواصلة عملية التنمية والبناء والازدهار في شتى مناحي الحياة.

وفي سياق متصل، ووسط احتفالية كبيرة بمناسبة عيد الاتحاد، نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يومي 24 و25 نوفمبر الماضي بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي العديد من الفعاليات الشطرنجية والترفيهية ضمن البرنامج الاحتفالي للإمارة والمقام في حديقة المنتزه الوطني بالشارقة والذي كان على موعد مع فعاليات متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، وشارك النادي بثلاث فعاليات رئيسية هي الركن الخاص بالمكتبة الشطرنجية، وتضمنت توزيع الكتب الشطرنجية والمجلات للزوار والمهتمين بتعلم اللعبة واطلاعهم على أنشطة وبرامج النادي المختلفة، كما شارك النادي بفعالية الشطرنج المتتابع والذي قدم فيه النادي العديد من المواهب الناشئة للعب مع عشرة لاعبين من الجمهور المشارك دفعة واحدة، وشارك النادي بفعالية الشطرنج الاستعراضي على مسرح الفعاليات بحضور جماهيري كبير تفاعل بشكل لافت مع أطفال النادي المشاركين بالفعالية.