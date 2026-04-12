بمشاركة خليجية واسعة اختتام النسخة الـ19 من «بطولة السلق»

أسدلت، اليوم الأحد، بطولة السلق، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الستار على منافسات نسختها التاسعة عشرة، بعد نهائيات اتسمت بالقوة والتقارب، وشهدت ثمانية أشواط حافلة بالندية، أكدت المكانة المتقدمة التي تحتلها البطولة على مستوى المنطقة.

وجاءت المنافسات الختامية بمشاركة نخبة السلق في فئات المحترفين والملاك والهواة، حيث بدت الجاهزية واضحة من خلال الأداء المتقارب، بعد موسم طويل من الإعداد والتدريب، ما انعكس على طبيعة السباقات التي حُسمت بفوارق دقيقة، وسط حضور جماهيري كبير تابع تفاصيل الأشواط حتى لحظاتها الأخيرة.



وشكّلت مضامير المرموم في نادي دبي لسباقات الهجن مسرحاً لواحد من أقوى النهائيات، حيث تلاقت الخبرة مع الطموح، في سباقات لم تترك مجالاً للفوارق الواضحة، بل اعتمدت على دقة الانطلاق وحسن التوقيت في حسم النتائج.

وفرض ناصر عبيد بن دلموك الكتبي سيطرته على أشواط المحترفين، فحصد المركز الأول في شوط السلق جريهاوند لمسافة 1000 متر، بواسطة «كوبي» بزمن 1.03 دقيقة، وفي شوط السلق الإناث جريهاوند لمسافة 1000 متر، بواسطة «كاندي» بزمن 1.03 دقيقة، وفي شوط السلق الذكور لمسافة 2000 متر، بواسطة «ياقوت» بزمن 2.10 دقيقة، أما شوط السلق إناث لمسافة 2000 متر فحصل عليه سيف حمد الشامسي بواسطة «زوبعة» بزمن 2.06 دقيقة.



أشواط الهواة

أما شوطا الهواة، فشهدا تفوقاً قطرياً من خلال المشارك عبدالرحمن السليطي في شوط السلق الإناث لمسافة 2000 متر، بالسلق «لحظة» بزمن 2.07 دقيقة، أما المركز الثاني فذهب إلى حمد خلفان الشامسي بالسلق «بهرجة» بزمن 2.08 دقيقة، لتعود قطر وتحقق المركز الثالث من خلال حمد خليفة الكواري بالسلق «معركة» بزمن 2.09 دقيقة.

وعاد القطري عبدالرحمن السليطي ليحقق شوط السلق الذكور لمسافة 2000 متر، بواسطة «المنتحر» بزمن 2.08 دقيقة، وجاء ثانياً جمعة خاطر الجنيبي بالسلق «بريستيج» بزمن 2.118 دقيقة، وبالمركز الثالث عامر محمد المنصوري بالسلق «إس 2» بزمن 2.119 دقيقة.



أما في أشواط الملاك التي شهدت منافسة وندية كبيرة، فقد حقق سيف تاج البلوشي المركز الأول في شوط السلق الإناث لمسافة 2000 متر، بالسلق «قمرة» بزمن 2.11 دقيقة، أما المركز الثاني فذهب إلى ماجد خالد المهيري بالسلق «ريماس» بزمن 2.12 دقيقة، ليذهب المركز الثالث إلى مطر راشد الحساني بالسلق «رموز» بزمن 2.13 دقيقة.

وفي شوط الملاك السلق ذكور لمسافة 2000 متر تمكن حمد سعود الكتبي من تحقيق المركز الأول بالسلق «38 أر» بزمن 2.115 دقيقة، وجاء جابر عبدالكريم البلوشي بالمركز الثاني بالسلق «20 أر» بزمن 2.118 دقيقة، وفي المركز الثالث ماجد خالد المهيري بالسلق «19 أر» بزمن 2.12 دقيقة.

توّج راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجمعة المهيري، رئيس اللجنة الفنية لبطولة السلق، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور عدد من أعضاء اللجنة الفنية.



جماهيرية متنامية

وفي هذا السياق، أكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن النسخة التاسعة عشرة من بطولة السلق جاءت امتداداً لمسار تصاعدي على مستوى الأداء والتنظيم، مشيراً إلى أن المؤشرات الفنية التي ظهرت في الأشواط النهائية تعكس حجم العمل الذي يبذله المشاركون على مدار العام.

وأوضح أن تقارب النتائج في النهائيات يعكس تطوراً ملحوظاً في مستوى الإعداد، وارتفاع سقف المنافسة بين المشاركين، وهو ما يمنح البطولة قيمة فنية متقدمة ويعزز من مكانتها بوصفها إحدى أبرز بطولات السلق في المنطقة.



وأضاف أن الحضور الجماهيري اللافت، إلى جانب المشاركة الخليجية النوعية، يؤكدان أن البطولة لم تعد مجرد منافسة، بل منصة تجمع ممارسي هذه الرياضة وعشاقها ضمن إطار يعكس عمق ارتباطها بالهوية الثقافية في دول الخليج.

وأشار إلى أن إدارة بطولات فزاع تحرص على تطوير هذه البطولة بشكل مستمر، من خلال الارتقاء بمعايير التنظيم، وتوفير بيئة تنافسية متكاملة تواكب تطلعات المشاركين، وتسهم في استدامة هذا الموروث الرياضي وتعزيز حضوره بين الأجيال.



صوت المشاركين

من جانبه، أعرب المتسابق القطري عبدالرحمن السليطي عن سعادته بالمشاركة في نهائيات البطولة، مشيداً بالمستوى التنظيمي الذي ظهرت به المنافسات هذا العام. وأكد أن بطولة السلق أصبحت محطة سنوية ينتظرها عشاق هذه الرياضة التراثية، لما تتميز به من قوة في المنافسة وتقارب في المستويات، إلى جانب ما توفره من بيئة مثالية لتبادل الخبرات بين المشاركين.

وأضاف أن البطولة تمثل أكثر من مجرد سباق، فهي لقاء يجمع الإخوة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، في أجواء يسودها التنافس الشريف وروح المحبة، معرباً عن شكره للقائمين على تنظيم الحدث، ودورهم في تقديم بطولة تليق بمكانتها وتاريخها.