منافسة قوية على لقب «عالمية دبي للقفز بالمظلات»

اشتدت المنافسة على لقب بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات المقامة حالياً بنادي سكاي دايف دبي وشاطئ الصفوح بمشاركة 136 رياضياً من 30 دولة، وانحصر لقب الفردي بين 9 متسابقين من بينهم لاعب منتخب الإمارات عبد الباري قبيسي.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات، تأجيل الإعلان عن النتائج الأخيرة حتى تكتمل مشاركة جميع الفرق وإتاحة الفرصة لكافة القافزين بالتساوي، بعدما تم إيقاف عملية القفز بسبب الرياح القوية، في الوقت الذي أعلنت فيه الأرصاد عن تحسن حالة الطقس وملاءمته لاستئناف المنافسات. وأكد الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أهمية متابعة حالة الطقس وسرعة الرياح لضمان سلامة المشاركين، مشيراً إلى أن معلومات الأرصاد تلعب دوراً مهماً في نجاح الفعاليات الرياضية وخاصة الرياضات الجوية.

وأضاف: نعتز بشراكتنا مع بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات، لقد بدأ التعاون مع اللجنة المنظمة منذ النسخة الأولى وهو مستمر حتى الآن نظراً لأهمية معلومات الأرصاد لضمان سلامة المشاركين، وتعكس هذه الشراكة التزام المركز الوطني للأرصاد بالتميز في تقديم خدمات متطورة ومتجددة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية التي تسهم في نجاح البطولة تنظيمياً وتعزيز مكانتها العالمية وتحقيق أهدافها.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للأرصاد أن تقديم توقعات الطقس الدقيقة والتحذيرات في الوقت المناسب يعزز من تجربة الجميع، سواء كانوا رياضيين أو منظّمين أو جماهير، وقال: نحن في المركز الوطني للأرصاد نستخدم النماذج العددية المتطورة التي تُعدّ من أكثر الأدوات دقة في التنبؤات الجوية، مما يضمن تقديم معلومات آنية وموثوقة تلبي احتياجات مثل هذه الفعاليات العالمية، كما أن شراكاتنا مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية تسهم في تقديم خدمات أرصادية وفق أعلى المعايير.

في سياق متصل، وتحت شعار «صحتك تهمنا وسلامتك في أعناقنا» تضافرت جهود دبي الصحية ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتقديم الخدمات والرعاية الصحية الأمثل للضيوف والمتسابقين وجماهير البطولة.

ويضم فريق دبي الصحية طبيبين هما د. عبدالرؤوف ود. رامبابو إلى جانب ثلاثة مسعفين وممرضات، ومشرف الفريق الطبي محمد علي ياسين، وعززت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فريقها الطبي بعدد من السيارات المجهزة وسيارة التدخل السريع في الحالات الطارئة، ويشرف على فريق العمل سلطان عبدالرحمن.