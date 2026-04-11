«لكمة مباشرة» تحسم المنافسة في سباق دراجات بهولندا



تحولت المنافسة إلى ساحة اشتباك، بعدما فقد الدراج النيوزيلندي كيان واتس أعصابه ووجه لكمة مباشرة إلى منافسه الهولندي مارين ماس، خلال سباق محتدم في هولندا، في مشهد صادم هز أركان رياضة ركوب الدراجات.



وحدثت الواقعة على بعد 33 كيلومتراً فقط من خط النهاية، حين كان الثنائي في مقدمة السباق، قبل أن ينفجر التوتر فجأة في لقطة وثقتها الكاميرات، حيث وجه واتس لكمة على رأس ماس، الذي كاد يفقد توازنه، لكنه نجا من السقوط بأعجوبة.



ولم تمر الحادثة مرور الكرام، إذ تحرك الاتحاد الدولي للدراجات سريعاً، ليصدر عقوبة صارمة بإيقاف واتس لمدة 25 يوماً، إضافة إلى غرامة مالية وخصم نقاطه، في رسالة واضحة عنوانها «لا مكان للعنف في الرياضة».



وجاءت العقوبة بعد تحقيق رسمي، اعترف خلاله اللاعب بخرق القوانين، ليبدأ تنفيذ الإيقاف من 9 أبريل وحتى 2 مايو 2026، في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل هذا الموسم.



ومن جانبه، لم يتأخر واتس في الاعتذار، معترفاً بأنه تصرف تحت وطأة الغضب، فيما أعلن فريقه استياءه الشديد، مؤكداً أن ما حدث لا يمثل قيم الرياضة، ولا سلوك محترفيها.



فيما أعادت الحادثة فتح ملف السلوك الرياضي والانضباط، وسط تأكيدات من الاتحاد الدولي للدراجات على ضرورة احترام ميثاق القيم الذي يحكم اللعبة، ويحافظ على روحها النزيهة.